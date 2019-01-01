В Україні прогнозують подорожчання картоплі





Зокрема, Іван Томич прогнозує подорожчання на 50-80 відсотків, - про це повідомляє



На думку президента Асоціації фермерів і приватних землевласників, ціни на популярний в Україні продукт рушити вгору через погану врожайності, обумовленої, в свою чергу, великою кількістю опадів, що випали.



Іван Томич попереджає, що ціни на картоплю в цьому сезоні неприємно здивують багатьох українців. На думку президента Асоціації фермерів і приватних землевласників, вартість даної культури збільшиться на 50-80 відсотків. Експерт пояснив, що ціни рушать вгору через дефіцит картоплі на ринку через низьку врожайність. Це, в свою чергу, обумовлено великою кількістю опадів.



Іншими словами, через проливні дощі урожай точно не буде рекордним. Тому у вересні-жовтні поточного року ціни на картоплю перевищуватимуть торішні як мінімум на 50 відсотків. При цьому Томич не виключає і більш істотного подорожчання. На його думку, ціни, в порівнянні з вереснем-жовтнем минулого року, можуть вирости і на 80 відсотків.



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На думку президента Асоціації фермерів і приватних землевласників, ціни на популярний в Україні продукт рушити вгору через погану врожайності, обумовленої, в свою чергу, великою кількістю опадів, що випали.Іван Томич попереджає, що ціни на картоплю в цьому сезоні неприємно здивують багатьох українців. На думку президента Асоціації фермерів і приватних землевласників, вартість даної культури збільшиться на 50-80 відсотків. Експерт пояснив, що ціни рушать вгору через дефіцит картоплі на ринку через низьку врожайність. Це, в свою чергу, обумовлено великою кількістю опадів.Іншими словами, через проливні дощі урожай точно не буде рекордним. Тому у вересні-жовтні поточного року ціни на картоплю перевищуватимуть торішні як мінімум на 50 відсотків. При цьому Томич не виключає і більш істотного подорожчання. На його думку, ціни, в порівнянні з вереснем-жовтнем минулого року, можуть вирости і на 80 відсотків.

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