Луцька «Волинь» забила у ворота першолігових суперників 600 голів

Сіаваша Хагназарі став першим голом у Першій лізі і ювілейним для "хрестоносців".



Про це повідомляє прес-служба ФК "Волинь".



Забивши на 5-й хвилині матчу «Волині» проти краматорського «Авангарда», Сіаваш вписав своє ім`я в історію луцького клубу. Його гол став 600-м за ліком для нашої команди у Першій лізі.



До вашої уваги перелік авторів ювілейних голів «хрестоносців» у Першій лізі:



100 – Валерій Матусевич, 8 травня 1998, «Волинь» – «Полісся» Житомир (3:1),



200 – Сергій Бурковський, 25 серпня 2000, «Дніпро-2» – «Волинь» (0:1),



300 – Андрій Донець, 25 серпня 2006, «Волинь» – ФК «Львів» (3:1),



400 – Олег Хромцов, 17 серпня 2008, «Волинь» – ПФК «Севастополь» (3:0),



500 – Жануаріо Франко Клейтон "Кану", 19 травня 2010, «Енергетик» Бурштин – «Волинь» (0:3),



600 – Сіаваш Хагназарі, 27 липня 2018, «Авангард» Краматорськ – «Волинь» (3:2).



Валерій Болденков своїм голом у компенсований арбітром час відкрив уже сьому сотню голів «Волині» у Першій лізі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гол іранського легіонера "Волині"став першим голом у Першій лізі і ювілейним для "хрестоносців".Про це повідомляє прес-служба ФК "Волинь".Забивши на 5-й хвилині матчу «Волині» проти краматорського «Авангарда», Сіаваш вписав своє ім`я в історію луцького клубу. Його гол став 600-м за ліком для нашої команди у Першій лізі.До вашої уваги перелік авторів ювілейних голів «хрестоносців» у Першій лізі:100 –, 8 травня 1998, «Волинь» – «Полісся» Житомир (3:1),200 –, 25 серпня 2000, «Дніпро-2» – «Волинь» (0:1),300 –, 25 серпня 2006, «Волинь» – ФК «Львів» (3:1),400 –, 17 серпня 2008, «Волинь» – ПФК «Севастополь» (3:0),500 –, 19 травня 2010, «Енергетик» Бурштин – «Волинь» (0:3),600 –, 27 липня 2018, «Авангард» Краматорськ – «Волинь» (3:2).своїм голом у компенсований арбітром час відкрив уже сьому сотню голів «Волині» у Першій лізі.

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