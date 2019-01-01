Луцька «Волинь» забила у ворота першолігових суперників 600 голів
Сьогодні, 08:10
Гол іранського легіонера "Волині" Сіаваша Хагназарі став першим голом у Першій лізі і ювілейним для "хрестоносців".
Про це повідомляє прес-служба ФК "Волинь".
Забивши на 5-й хвилині матчу «Волині» проти краматорського «Авангарда», Сіаваш вписав своє ім`я в історію луцького клубу. Його гол став 600-м за ліком для нашої команди у Першій лізі.
До вашої уваги перелік авторів ювілейних голів «хрестоносців» у Першій лізі:
100 – Валерій Матусевич, 8 травня 1998, «Волинь» – «Полісся» Житомир (3:1),
200 – Сергій Бурковський, 25 серпня 2000, «Дніпро-2» – «Волинь» (0:1),
300 – Андрій Донець, 25 серпня 2006, «Волинь» – ФК «Львів» (3:1),
400 – Олег Хромцов, 17 серпня 2008, «Волинь» – ПФК «Севастополь» (3:0),
500 – Жануаріо Франко Клейтон "Кану", 19 травня 2010, «Енергетик» Бурштин – «Волинь» (0:3),
600 – Сіаваш Хагназарі, 27 липня 2018, «Авангард» Краматорськ – «Волинь» (3:2).
Валерій Болденков своїм голом у компенсований арбітром час відкрив уже сьому сотню голів «Волині» у Першій лізі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба ФК "Волинь".
Забивши на 5-й хвилині матчу «Волині» проти краматорського «Авангарда», Сіаваш вписав своє ім`я в історію луцького клубу. Його гол став 600-м за ліком для нашої команди у Першій лізі.
До вашої уваги перелік авторів ювілейних голів «хрестоносців» у Першій лізі:
100 – Валерій Матусевич, 8 травня 1998, «Волинь» – «Полісся» Житомир (3:1),
200 – Сергій Бурковський, 25 серпня 2000, «Дніпро-2» – «Волинь» (0:1),
300 – Андрій Донець, 25 серпня 2006, «Волинь» – ФК «Львів» (3:1),
400 – Олег Хромцов, 17 серпня 2008, «Волинь» – ПФК «Севастополь» (3:0),
500 – Жануаріо Франко Клейтон "Кану", 19 травня 2010, «Енергетик» Бурштин – «Волинь» (0:3),
600 – Сіаваш Хагназарі, 27 липня 2018, «Авангард» Краматорськ – «Волинь» (3:2).
Валерій Болденков своїм голом у компенсований арбітром час відкрив уже сьому сотню голів «Волині» у Першій лізі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцька «Волинь» забила у ворота першолігових суперників 600 голів
Сьогодні, 08:10
Назвали ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами
Сьогодні, 07:32
Україна арештувала російський танкер
Сьогодні, 06:20
Волинські веслувальники завоювали «призи» чемпіонату України
Сьогодні, 05:25
На дитячому турнірі з футболу отруїлися 9 учасників
Сьогодні, 04:07