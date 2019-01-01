вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька «Волинь» забила у ворота першолігових суперників 600 голів

Луцька «Волинь» забила у ворота першолігових суперників 600 голів
Гол іранського легіонера "Волині" Сіаваша Хагназарі став першим голом у Першій лізі і ювілейним для "хрестоносців".

Про це повідомляє прес-служба ФК "Волинь".

Забивши на 5-й хвилині матчу «Волині» проти краматорського «Авангарда», Сіаваш вписав своє ім`я в історію луцького клубу. Його гол став 600-м за ліком для нашої команди у Першій лізі.

До вашої уваги перелік авторів ювілейних голів «хрестоносців» у Першій лізі:

100 – Валерій Матусевич, 8 травня 1998, «Волинь» – «Полісся» Житомир (3:1),

200 – Сергій Бурковський, 25 серпня 2000, «Дніпро-2» – «Волинь» (0:1),

300 – Андрій Донець, 25 серпня 2006, «Волинь» – ФК «Львів» (3:1),

400 – Олег Хромцов, 17 серпня 2008, «Волинь» – ПФК «Севастополь» (3:0),

500 – Жануаріо Франко Клейтон "Кану", 19 травня 2010, «Енергетик» Бурштин – «Волинь» (0:3),

600 – Сіаваш Хагназарі, 27 липня 2018, «Авангард» Краматорськ – «Волинь» (3:2).

Валерій Болденков своїм голом у компенсований арбітром час відкрив уже сьому сотню голів «Волині» у Першій лізі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, спорт, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька «Волинь» забила у ворота першолігових суперників 600 голів
Сьогодні, 08:10
Назвали ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами
Сьогодні, 07:32
Україна арештувала російський танкер
Сьогодні, 06:20
Волинські веслувальники завоювали «призи» чемпіонату України
Сьогодні, 05:25
На дитячому турнірі з футболу отруїлися 9 учасників
Сьогодні, 04:07
Схожі новини
Новачок Прем`єр-ліги підсилився колишнім гравцем «Волині» Новачок Прем`єр-ліги підсилився колишнім гравцем «Волині»
30 липень, 02:17
«Волинь» програла у першій грі нового сезону «Волинь» програла у першій грі нового сезону
28 липень, 10:25
У молодіжки «Волині» – новий тренер У молодіжки «Волині» – новий тренер
27 липень, 02:24
У молодіжки «Волині» – новий тренер У молодіжки «Волині» – новий тренер
26 липень, 03:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька «Волинь» забила у ворота першолігових суперників 600 голів
Сьогодні, 08:10
 0
Назвали ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами
Сьогодні, 07:32
 0
Україна арештувала російський танкер
Сьогодні, 06:20
 0
Волинські веслувальники завоювали «призи» чемпіонату України
Сьогодні, 05:25
 0
На дитячому турнірі з футболу отруїлися 9 учасників
Сьогодні, 04:07
 0
Медіа
відео
1/8
﻿