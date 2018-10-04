вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Донеччині жінка вдарила чоловіка ножем у живіт, після чого вони пішли відпочивати

На Донеччині жінка вдарила чоловіка ножем у живіт, після чого вони пішли відпочивати
На Донеччині через розбитий телефон жінка вдарила свого чоловіка ножем у живіт.

Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Дружківським відділом Краматорської місцевої прокуратури завершено розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 121 КК України за обвинуваченням 31-річної місцевої мешканки в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень власному чоловікові.

«У ході досудового розслідування встановлено, що близько дев’ятої години вечора 21 квітня між подружжям, яке відпочивало за чаркою горілки на кухні своєї квартири, виникла сварка: чоловік розбив мобільний телефон, що належав дружині, і та ніяк не заспокоювалась з цього приводу, засипаючи його докорами та образами. Врешті, так і не зумівши вгамувати свою, пересичену алкоголем нервову систему, жінка схопила з раковини кухонний ніж та умисно вдарила ним чоловіка в живіт», — йдеться у повідомленні.

«Після завершеного таким чином конфлікту подружжя відправилось відпочивати, а за медичною допомогою звернулось лише на третій день після зазначеної події, коли потерпілому стало зле», — розповіли у прес-службі.

Зазначається, що лікарі діагностували у 44-річного чоловіка проникаючу колото-різану рану передньої черевної стінки з ушкодженням тонкого кишківника.

Наразі обвинувальний акт у вказаному провадженні направили до суду.

Враховуючи щире каяття жінки та наявність у неї на момент скоєння злочину півторарічної дитини, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ніж, Донеччина, скандал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на перехресті зіткнулись ВАЗ і автобус: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 31 липня: гривня «перевалила» за 25
Сьогодні, 09:00
На Донеччині жінка вдарила чоловіка ножем у живіт, після чого вони пішли відпочивати
Сьогодні, 08:53
Взяв ключі у сестри, яка там працювала: на Волині студент обікрав кіоск
Сьогодні, 08:30
Луцька «Волинь» забила у ворота першолігових суперників 600 голів
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
У Харкові чоловік порізав шию 16-річній школярці У Харкові чоловік порізав шию 16-річній школярці
04 жовтень, 2018, 07:54
У Києві невідомі з ножем напали на продюсера Ягольника. ФОТО У Києві невідомі з ножем напали на продюсера Ягольника. ФОТО
09 червень, 2018, 12:52
У луцькій «Фелічіті» відновили роботу після скандалу з отруєнням У луцькій «Фелічіті» відновили роботу після скандалу з отруєнням
29 липень, 14:43
У Луцьку – рекордна кількість скарг на сморід У Луцьку – рекордна кількість скарг на сморід
23 липень, 08:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі базарники пікетують мерію. ФОТО
Сьогодні, 09:58
 0
Волинянка потрапила в аварію на Львівщині
Сьогодні, 09:55
 0
31 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:36
 0
У Луцьку на перехресті зіткнулись ВАЗ і автобус: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 09:18
 0
Яких змін з початку 2019 року зазнала торговельна галузь України*
Сьогодні, 09:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿