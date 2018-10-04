На Донеччині жінка вдарила чоловіка ножем у живіт, після чого вони пішли відпочивати





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Дружківським відділом Краматорської місцевої прокуратури завершено розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 121 КК України за обвинуваченням 31-річної місцевої мешканки в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень власному чоловікові.



«У ході досудового розслідування встановлено, що близько дев’ятої години вечора 21 квітня між подружжям, яке відпочивало за чаркою горілки на кухні своєї квартири, виникла сварка: чоловік розбив мобільний телефон, що належав дружині, і та ніяк не заспокоювалась з цього приводу, засипаючи його докорами та образами. Врешті, так і не зумівши вгамувати свою, пересичену алкоголем нервову систему, жінка схопила з раковини кухонний ніж та умисно вдарила ним чоловіка в живіт», — йдеться у повідомленні.



«Після завершеного таким чином конфлікту подружжя відправилось відпочивати, а за медичною допомогою звернулось лише на третій день після зазначеної події, коли потерпілому стало зле», — розповіли у прес-службі.



Зазначається, що лікарі діагностували у 44-річного чоловіка проникаючу колото-різану рану передньої черевної стінки з ушкодженням тонкого кишківника.



Наразі обвинувальний акт у вказаному провадженні направили до суду.



Враховуючи щире каяття жінки та наявність у неї на момент скоєння злочину півторарічної дитини, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донеччині через розбитий телефон жінка вдарила свого чоловіка ножем у живіт.Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.Дружківським відділом Краматорської місцевої прокуратури завершено розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 121 КК України за обвинуваченням 31-річної місцевої мешканки в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень власному чоловікові.«У ході досудового розслідування встановлено, що близько дев’ятої години вечора 21 квітня між подружжям, яке відпочивало за чаркою горілки на кухні своєї квартири, виникла сварка: чоловік розбив мобільний телефон, що належав дружині, і та ніяк не заспокоювалась з цього приводу, засипаючи його докорами та образами. Врешті, так і не зумівши вгамувати свою, пересичену алкоголем нервову систему, жінка схопила з раковини кухонний ніж та умисно вдарила ним чоловіка в живіт», — йдеться у повідомленні.«Після завершеного таким чином конфлікту подружжя відправилось відпочивати, а за медичною допомогою звернулось лише на третій день після зазначеної події, коли потерпілому стало зле», — розповіли у прес-службі.Зазначається, що лікарі діагностували у 44-річного чоловіка проникаючу колото-різану рану передньої черевної стінки з ушкодженням тонкого кишківника.Наразі обвинувальний акт у вказаному провадженні направили до суду.Враховуючи щире каяття жінки та наявність у неї на момент скоєння злочину півторарічної дитини, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

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