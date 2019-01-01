вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 31 липня: гривня «перевалила» за 25

Курс валют у Луцьку на 31 липня: гривня «перевалила» за 25
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.913, а продаж - 25.324.

Євро при купівлі становить - 27.650, продажу - 28.269.

Курс російського рубля: купівля - 0.346, продаж - 0.408.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.251, продаж - 6.656.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
31 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:36
У Луцьку на перехресті зіткнулись ВАЗ і автобус: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 31 липня: гривня «перевалила» за 25
Сьогодні, 09:00
На Донеччині жінка вдарила чоловіка ножем у живіт, після чого вони пішли відпочивати
Сьогодні, 08:53
Взяв ключі у сестри, яка там працювала: на Волині студент обікрав кіоск
Сьогодні, 08:30
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 30 липня Курс валют у Луцьку на 30 липня
30 липень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 29 липня Курс валют у Луцьку на 29 липня
29 липень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 26 липня Курс валют у Луцьку на 26 липня
26 липень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 25 липня: долар продовжує падіння Курс валют у Луцьку на 25 липня: долар продовжує падіння
25 липень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка потрапила в аварію на Львівщині
Сьогодні, 09:55
 0
31 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:36
 0
У Луцьку на перехресті зіткнулись ВАЗ і автобус: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 09:18
 0
Яких змін з початку 2019 року зазнала торговельна галузь України*
Сьогодні, 09:02
 0
Курс валют у Луцьку на 31 липня: гривня «перевалила» за 25
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿