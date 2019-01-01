Курс валют у Луцьку на 31 липня: гривня «перевалила» за 25





Євро при купівлі становить - 27.650, продажу - 28.269.



Курс російського рубля: купівля - 0.346, продаж - 0.408.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.251, продаж - 6.656.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.913, а продаж - 25.324.Євро при купівлі становить - 27.650, продажу - 28.269.Курс російського рубля: купівля - 0.346, продаж - 0.408.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.251, продаж - 6.656.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію