Курс валют у Луцьку на 31 липня: гривня «перевалила» за 25
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.913, а продаж - 25.324.
Євро при купівлі становить - 27.650, продажу - 28.269.
Курс російського рубля: купівля - 0.346, продаж - 0.408.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.251, продаж - 6.656.
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Євро при купівлі становить - 27.650, продажу - 28.269.
Курс російського рубля: купівля - 0.346, продаж - 0.408.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.251, продаж - 6.656.
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