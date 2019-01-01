У Луцьку на перехресті зіткнулись ВАЗ і автобус: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 09:18
У Луцьку на перехресті вулиць Чернишевського-Ковельська трапилась дорожньо-транспортна пригода: зіткнулись автобус і ВАЗ. Рух ускладнений з боку Ковеля до Луцька.
Автопригода трапилась зранку 31 липня , - інформує патрульна поліція Волині.
Так, водій "Жигулів" вирішив здійснити розворот на перехресті, у нього в'їхав автобус, який рухався по головній. В результаті аварії постраждало троє людей: водій і двоє пасажирів "Жигулів". Рух регулюють екіпажі патрульних.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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Автопригода трапилась зранку 31 липня , - інформує патрульна поліція Волині.
Так, водій "Жигулів" вирішив здійснити розворот на перехресті, у нього в'їхав автобус, який рухався по головній. В результаті аварії постраждало троє людей: водій і двоє пасажирів "Жигулів". Рух регулюють екіпажі патрульних.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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