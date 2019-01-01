31 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





Іменини сьогодні святкують: Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Мирон, Степан, - пише



Народні прикмети на 31 липня



– Зранку туман – до гарного збору грибів.



– Якщо ввечері або вночі при малохмарній погоді сильно чути окремі звуки – завтра піде дощ.



Що не можна робити 31 липня



Не можна багато часу приділяти важкій фізичній роботі.

Не можна гучно кричати та взагалі ображати когось чи думати погані про оточення.

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.

Не можна працювати в саду.

Не можна вранці ходити набурмосеним.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 липня в народному календарі вшановується пам'ять Омеляна. З цього дня дні стають коротшими, адже наближається осінь. На Омеляна активно розпочиналася заготівля різних солінь та варення на зиму.Іменини сьогодні святкують: Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Мирон, Степан, - пише 24 канал – Зранку туман – до гарного збору грибів.– Якщо ввечері або вночі при малохмарній погоді сильно чути окремі звуки – завтра піде дощ.Не можна багато часу приділяти важкій фізичній роботі.Не можна гучно кричати та взагалі ображати когось чи думати погані про оточення.Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.Не можна працювати в саду.Не можна вранці ходити набурмосеним.

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