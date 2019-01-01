вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

31 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

31 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
31 липня в народному календарі вшановується пам'ять Омеляна. З цього дня дні стають коротшими, адже наближається осінь. На Омеляна активно розпочиналася заготівля різних солінь та варення на зиму.

Іменини сьогодні святкують: Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Мирон, Степан, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 31 липня

– Зранку туман – до гарного збору грибів.

– Якщо ввечері або вночі при малохмарній погоді сильно чути окремі звуки – завтра піде дощ.

Що не можна робити 31 липня

Не можна багато часу приділяти важкій фізичній роботі.
Не можна гучно кричати та взагалі ображати когось чи думати погані про оточення.
Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.
Не можна працювати в саду.
Не можна вранці ходити набурмосеним.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 31 липня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі базарники пікетують мерію. ФОТО
Сьогодні, 09:58
Волинянка потрапила в аварію на Львівщині
Сьогодні, 09:55
31 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:36
У Луцьку на перехресті зіткнулись ВАЗ і автобус: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 31 липня: гривня «перевалила» за 25
Сьогодні, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі базарники пікетують мерію. ФОТО
Сьогодні, 09:58
 0
Волинянка потрапила в аварію на Львівщині
Сьогодні, 09:55
 0
31 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:36
 0
У Луцьку на перехресті зіткнулись ВАЗ і автобус: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 09:18
 0
Яких змін з початку 2019 року зазнала торговельна галузь України*
Сьогодні, 09:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿