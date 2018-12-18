Волинянка потрапила в аварію на Львівщині
Сьогодні, 09:55
На Львівщині волинянка потрапила у дорожньо-транспортна пригоду.
Аварія сталась 30 липня близько 18:30 в одному з сіл Пустомитівського району, - пише ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot Partner, 47-річна мешканка Волинської області, не впоралась з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет. Жінка отримала тілесні ушкодження.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
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Аварія сталась 30 липня близько 18:30 в одному з сіл Пустомитівського району, - пише ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot Partner, 47-річна мешканка Волинської області, не впоралась з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет. Жінка отримала тілесні ушкодження.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
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