Волинянка потрапила в аварію на Львівщині





Аварія сталась 30 липня близько 18:30 в одному з сіл Пустомитівського району, - пише ГУНП у Львівській області.



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot Partner, 47-річна мешканка Волинської області, не впоралась з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет. Жінка отримала тілесні ушкодження.



Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.







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