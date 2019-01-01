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Мешканці двох сіл на Волині декілька днів сидітимуть без газу

Мешканці двох сіл на Волині декілька днів сидітимуть без газу
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газових мережах мешканці села Ставки на вулиці Центральній та села Кульчин на вулицях Миру, Молодіжна, Паралельна, Підрічна, Травнева Турійського району сидітимуть декілька днів без газу.

Газопостачання відключать завтра, 1 серпня, о 10:00 годині, - інформує прес-служба ПАТ "Волиньгаз".

Так, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів та перевірка щільності внутрішньо-будинкової системи газопостачання житлових будинків.

Зазначають, проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу у побуті.

Відновлення газопостачання відбудеться з 15:00 години 5 серпня.

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Теги: відключення газу, Турійський район, попередження
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