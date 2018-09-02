На «Бандерштаті» проведе гутірку начальник патрульної поліції Волинської області

Начальник УПП у Волинській областіпроведе гутірку на тему «Права та обов’язки громадян крізь призму служби в патрульній поліції».Про це повідомили організатори фестивалю.Андрій Крутень працює в патрульній поліції від початку запуску цієї служби у Рівному, відразу був призначений командиром роти, згодом заступником начальника, а з 7 червня 2019 року очолив Патрульну поліцію Волині.Будучи професійним юристом, Андрій Крутень знає всі ази законодавства, пов’язані з поліцією і не тільки. Під час гутірки він говоритиме не лише про права людей, а й про їхні обов’язки як громадян України. Також поділиться власним життєвим та професійним досвідом.Загалом, він розкаже про те, чому служба у патрульній поліції – не лише складна, а й важлива та почесна, як зробити наші міста й села більш безпечними та чи зріс рівень довіри людей до поліції в останні роки.Крім того, поліцейський зробить особливе звернення до бандерштатівців та подарує сувеніри найактивнішим учасникам розмови.«Усі гості гутірки зможуть почути з перших уст про цікаві випадки зі служби та дізнатись, як зберігати оптимізм в час реформ та перемін, що дуже важливо для кожного з нас», – обіцяють організатори.«Як поводитись, коли вас зупинив поліцейський? Що робити, якщо стали свідком порушення чи злочину? Чому розмова по мобільному за кермом – це не «звичайне порушення»? Чому важливо погоджуватись бути свідком, коли оформляють нетверезого водія? І якщо не патрульна поліція, то хто врешті має ремонтувати наші дороги?Буде дуже змістовно і цікаво!» – йдеться у дописі.