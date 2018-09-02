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На «Бандерштаті» проведе гутірку начальник патрульної поліції Волинської області

На «Бандерштаті» проведе гутірку начальник патрульної поліції Волинської області
Начальник УПП у Волинській області Андрій Крутень проведе гутірку на тему «Права та обов’язки громадян крізь призму служби в патрульній поліції».

Про це повідомили організатори фестивалю.

Андрій Крутень працює в патрульній поліції від початку запуску цієї служби у Рівному, відразу був призначений командиром роти, згодом заступником начальника, а з 7 червня 2019 року очолив Патрульну поліцію Волині.

Будучи професійним юристом, Андрій Крутень знає всі ази законодавства, пов’язані з поліцією і не тільки. Під час гутірки він говоритиме не лише про права людей, а й про їхні обов’язки як громадян України. Також поділиться власним життєвим та професійним досвідом.

Загалом, він розкаже про те, чому служба у патрульній поліції – не лише складна, а й важлива та почесна, як зробити наші міста й села більш безпечними та чи зріс рівень довіри людей до поліції в останні роки.

Крім того, поліцейський зробить особливе звернення до бандерштатівців та подарує сувеніри найактивнішим учасникам розмови.

«Усі гості гутірки зможуть почути з перших уст про цікаві випадки зі служби та дізнатись, як зберігати оптимізм в час реформ та перемін, що дуже важливо для кожного з нас», – обіцяють організатори.

«Як поводитись, коли вас зупинив поліцейський? Що робити, якщо стали свідком порушення чи злочину? Чому розмова по мобільному за кермом – це не «звичайне порушення»? Чому важливо погоджуватись бути свідком, коли оформляють нетверезого водія? І якщо не патрульна поліція, то хто врешті має ремонтувати наші дороги?

Буде дуже змістовно і цікаво!» – йдеться у дописі.
На «Бандерштаті» проведе гутірку начальник патрульної поліції Волинської області

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Теги: Бандерштат, фестиваль, Андрій Крутень
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