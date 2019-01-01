Лучан кличуть вшанувати пам'ять Лесі Українки





Про це повідомляють на



Зазначають, що до участі у заході запрошують також представників підприємств, установ, організацій та громадськість міста.



Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Лесі Українки з нагоди дня пам’яті видатної української поетеси. Охочих приєднатися до дійства запрошують на Театральний майдан 1 серпня о 12 годині.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.Зазначають, що до участі у заході запрошують також представників підприємств, установ, організацій та громадськість міста.Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови

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