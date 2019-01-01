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Лучан кличуть вшанувати пам'ять Лесі Українки

Лучан кличуть вшанувати пам'ять Лесі Українки
У Луцьку відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Лесі Українки з нагоди дня пам’яті видатної української поетеси. Охочих приєднатися до дійства запрошують на Театральний майдан 1 серпня о 12 годині.

Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Зазначають, що до участі у заході запрошують також представників підприємств, установ, організацій та громадськість міста.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

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Теги: Луцьк, леся Українка, квіти, день пам'яті, Луцька міська рада
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