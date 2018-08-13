З проросійськими «ригами» працювати в Луцьку не можна, – депутат про закриття ринку «Привіз»

На засідання сесії міської ради у ЛуцькуВідбулося це у середу, 31 липня.Депутаткаже, що завтра працівників ринку «Привіз» фактично викидають з робочих місць і закривають браму. Щодо цього питання виникла юридична колізія.Представниця працівників ринкузауважила, що власник товариства «Екопрод»мають намір закрити «Привіз» 1 серпня. Причиною для цього стало рішення ради про надання містобудівних умов.«15 березня 2019 року(ред. – заступник мера Луцька) давав інтерв’ю, де зазначив, що можливості надати містобудівних умов немає і це не включено в генплан. Через три місяці дивним чином мерія дає містобудівні умови і все відповідає нормам. Громадські слухання були, але громада про них не знала, розмістивши оголошення в газеті там, що навіть би зрячий не побачив», – обурилася жінка.Оксана Корнелюк стверджує, що територію ринку вже давно хотів заграбастати Башкаленко і в цьому йому допомагає заммера. За її словами, всупереч законодавству видали містобудівні умови, адже спочатку повинні були б скасувати дозволи для функціонування ринку. Наразі 650 селян торгують на «Привозі».«Громада категорично заперечує проти закриття ринку. Людей не чують і не бачать. Замість того, щоб відстоювати інтереси громади, ви відстоюєте інтереси однієї людини», - відзначила жінка.Лучанинкаже, що закриття ринку – злочин, адже багато людей не мають змоги їздити в інші точки Луцька чи навіть піднятися через міст на «Варшавку».«Товари в супермаркетах – це геноцид нашого народу. На цьому ринку багато що можна взяти. Наприклад, якісне молоко», – зазначив він.Павло Данильчук запропонував зібрати відповідну комісію і винести на сесію проект рішення про розірвання договору оренди з «Екопрод» і надати дозвіл на обслуговування ділянки КП «Луцькі ринки». У цьому разі «Привіз» буде функціонувати.«З проросійськими «ригами» працювати в місті не можна», – додав він.