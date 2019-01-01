У Луцьку просять створити підприємство «Муніципальна аптека»

У Луцьку зареєстрували петицію щодо створення КП «Муніципальна аптека».Відповідне звернення зареєструвавДопис подається без змін:«Пропоную створити у Луцьку Комунальне підприємство "Муніципальна аптека", засновником якого від імені Луцької міської ради стане міське управління охорони здоров'я. Прибуток спрямувати на розвиток усіх закладів міської медицини та покриття тих затрат, за які сьогодні збирають "благодійні внески" з лучан. Натомість заборонити в закладах охорони здоров'я Луцької міськради діяльність благодійних організацій по збору внесків.Приміщення для КП "Муніципальна аптека" виділити у Луцькій міській клінічній лікарні. Щоправда, там вже функціонує приватна "Муніципальна аптека", яка створена у 2001 році екс-начальником управління охорони здоров'я Луцької міськради Федором Кошелем під час перебування на посаді та його сусідкою по с. Хотешів Камінь-Каширського району Н. Чміль. Директором аптеки є з 2003 року син головного лікаря міської лікарні Лариси Духневич Андрій Духневич. Під аптеку було використано частину приймального відділення лікарні, вона має явно привілейоване становище за площею та графіком роботи. Ціни по багатьох позиціях завищені. Усе це дозволяє отримати максимальний прибуток, який міг би піти на розвиток усіх медичних закладів міста, а відтак відпала би потреба у "благодійних внесках".Однак, в результаті елегантної оборудки і підміни понять "Муніципальна" (та, що належить громаді), підприємство замість комунального виявилося приватним і увесь прибуток за 18 років ділками привласнено, замість того, щоб покращити фінансування Луцької медицини та єдиної в місті лікарні, як того вимагали посадові обов’язки високопосадовців. Нинішні благодійні внески, які змушені сплачувати хворі лучани - це результат саме того, що "Муніципальна аптека" насправді такою не стала.Протягом діяльності ТзОВ "Муніципальна аптека" з 2001 року до нині оборот склав до 300 млн грн. Тому можна сміливо говорити про втрачений ще один річний бюджет усієї медицини Луцька, який на 2019 рік складає 283 млн.грн. А це недоотримане закладами Луцька медичне обладнання та апаратура, якої так бракує і на яку завжди не вистачає коштів.Враховуючи вищевикладене, юридичному департаменту Луцької міської ради та депутатській комісії ЛМР по боротьбі з корупцією вивчити питання щодо законності дій Ф. Кошеля та можливих інших причетних посадовців ЛМР при створенні приватної аптеки у ввіреному державою закладі, відповідності цих дій посадовим обов'язками, наявності корупційних правопорушень та конфлікту інтересів. У разі встановлення неправомірності дій, звернутися від імені Луцької міської ради до суду щодо стягнення з причетних високопосадовців Луцької міської ради коштів до бюджету міста Луцька від цієї оборудки, в результаті якої місто і лікарня недоотримали колосальний прибуток, заклади залишились без медобладнання, а хворі лучани змушені сплачувати благодійні внески.Публічний висновок дати громаді протягом місяця».