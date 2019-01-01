Майже всю Україну накриють дощі з грозами





Про це повідомили у прес-службі ДСНС.



"За прогнозами УкрГідрометцентру, 31 липня у західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо, цього тижня в більшості регіонів України очікують дощі та похолодання.

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