Майже всю Україну накриють дощі з грозами
Сьогодні, 11:03
В Україні очікують погіршення погодних умов.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, 31 липня у західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, цього тижня в більшості регіонів України очікують дощі та похолодання.
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Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, 31 липня у західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, цього тижня в більшості регіонів України очікують дощі та похолодання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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