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Майже всю Україну накриють дощі з грозами

Майже всю Україну накриють дощі з грозами
В Україні очікують погіршення погодних умов.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, 31 липня у західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, цього тижня в більшості регіонів України очікують дощі та похолодання.

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Теги: грози, синоптики
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