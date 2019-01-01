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У Рівному 9-річна дитина впала з 5-метрової висоти закинутої будівлі

У Рівному 9-річна дитина впала з 5-метрової висоти закинутої будівлі
У Рівному на території закинутої будівлі 9-річний хлопчик впав з п’ятиметрової висоти.

Інцидент трапився вчора, 30 липня, близько 18:10, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські встановили, що 9-річний рівнянин спочатку грався у дворі будинку за місцем проживання із двома однолітками, а вже близько 18:00 разом зі своїми товаришами 15-ти та 19-ти років пішов до одноповерхової закинутої будови, що поблизу водонапірної башні.

Під час розваг на даху 9-річна дитина не помітила вентиляційний отвір та з власної необережності впала із висоти близько п’яти метрів. Старший із хлопців одразу покликав дорослих, які викликали «швидку». Дитину госпіталізували до лікарні із діагнозом: кататравма, відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи і склепіння черепа, забій головного мозку важкого ступеня, пневмоцефалія, забійна рана голови, множинні забої тіла і голови.

Хлопчик наразі перебуває у відділення інтенсивної терапії. Стан його медики оцінюють як тяжкий.

Поліцейські наразі за цим фактом проводять перевірку, за результатами якої прийматиметься відповідне рішення.

Як встановили правоохоронці, сім’я цілком благополучна і в поле зору поліцейських ніколи не потрапляла.


У Рівному 9-річна дитина впала з 5-метрової висоти закинутої будівлі
У Рівному 9-річна дитина впала з 5-метрової висоти закинутої будівлі
У Рівному 9-річна дитина впала з 5-метрової висоти закинутої будівлі

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Теги: падіння, дитина, Рівне
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