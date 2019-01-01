На Волині знищили боєприпаси часів війни. ФОТО





Ліквідація снарядів відбулась 30 липня, – повідомили у прес-службі



Зокрема поблизу села Воютин Луцького району сапери ДСНС вилучили на спеціальному майданчику 3 мінометні міни калібру 82 мм, а біля смт. Заболоття Ратнівського району сапери виявили ще дві такі ж міни та артилерійський снаряд калібру 76 мм.



Небезпечні знахідки сапери ліквідували на спеціальних віддалених майданчиках у встановленому порядку.



Громадянам нагадують, що при виявленні вибухонебезпечних предметів категорично заборонено їх торкатися, переносити чи намагатися розібрати. Поблизу таких знахідок небезпечно навіть користуватися засобами зв’язку, адже це може спровокувати вибух. Про можливу небезпеку слід повідомити оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за номерами «101» або «102».





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