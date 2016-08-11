Депутати не прийшли на сесію через питання про ринок «Привіз». ВІДЕО





Про це йшлося у середу, 31 липня, під час сесії міської ради.



Нагадаємо,



Тепер же ринок закривають. Обурені продавці та мешканці Привокзального району прийшли 31 липня під стіни мерії з вимогою припинити це свавілля.



Початок роботи сесії відтермінували аби комісія міської ради напрацювала необхідний проект рішення про розірвання договору оренди землі під «Привозом» із «Екопрод» та передання її для обслуговування КП «Луцькі ринки».



Утім, після перерви депутати не прийшли у сесійний зал. В.о. мера Григорій Пустовіт переніс початок сесії на 14:00.



Продавці ринку блокують сесійну залу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Луцької міської ради не прийшли після перерви на сесію через питання про ринок «Привіз».Про це йшлося у середу, 31 липня, під час сесії міської ради.Нагадаємо, торік ТзОВ «Екопрод», засновником якого є колишній «регіонал» Олександр Башкаленко та його дружина Людмила, віддали в оренду землю для обслуговування ринку «Привіз».Тепер же ринок закривають. Обурені продавці та мешканці Привокзального району прийшли 31 липня під стіни мерії з вимогою припинити це свавілля.Початок роботи сесії відтермінували аби комісія міської ради напрацювала необхідний проект рішення про розірвання договору оренди землі під «Привозом» із «Екопрод» та передання її для обслуговування КП «Луцькі ринки».Утім, після перерви депутати не прийшли у сесійний зал. В.о. мерапереніс початок сесії на 14:00.Продавці ринку блокують сесійну залу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію