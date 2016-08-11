Депутати не прийшли на сесію через питання про ринок «Привіз». ВІДЕО
Сьогодні, 11:47
Депутати Луцької міської ради не прийшли після перерви на сесію через питання про ринок «Привіз».
Про це йшлося у середу, 31 липня, під час сесії міської ради.
Нагадаємо, торік ТзОВ «Екопрод», засновником якого є колишній «регіонал» Олександр Башкаленко та його дружина Людмила, віддали в оренду землю для обслуговування ринку «Привіз».
Тепер же ринок закривають. Обурені продавці та мешканці Привокзального району прийшли 31 липня під стіни мерії з вимогою припинити це свавілля.
Початок роботи сесії відтермінували аби комісія міської ради напрацювала необхідний проект рішення про розірвання договору оренди землі під «Привозом» із «Екопрод» та передання її для обслуговування КП «Луцькі ринки».
Утім, після перерви депутати не прийшли у сесійний зал. В.о. мера Григорій Пустовіт переніс початок сесії на 14:00.
Продавці ринку блокують сесійну залу.
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Про це йшлося у середу, 31 липня, під час сесії міської ради.
Нагадаємо, торік ТзОВ «Екопрод», засновником якого є колишній «регіонал» Олександр Башкаленко та його дружина Людмила, віддали в оренду землю для обслуговування ринку «Привіз».
Тепер же ринок закривають. Обурені продавці та мешканці Привокзального району прийшли 31 липня під стіни мерії з вимогою припинити це свавілля.
Початок роботи сесії відтермінували аби комісія міської ради напрацювала необхідний проект рішення про розірвання договору оренди землі під «Привозом» із «Екопрод» та передання її для обслуговування КП «Луцькі ринки».
Утім, після перерви депутати не прийшли у сесійний зал. В.о. мера Григорій Пустовіт переніс початок сесії на 14:00.
Продавці ринку блокують сесійну залу.
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Коментарі 2
До кінця стояти! Не дамо Башкаленку перешкоджати всьому району! Рига - за поребрик! Та і міськрада в нас - нелегітимна!
Башкаленка допоміг Палиці і Ко зберегти більшість Укропу у міськіраді. То ж риги отримали подарунок від зелених. Так що галасуйе за Слугів Укропу.
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