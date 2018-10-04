На Волині зіткнулись два легковики: постраждав пасажир





Про це повідомили у прес-службі



За кермом автомобіля Chevrolet Aveo перебував 28-річний житель Ковеля. Виконуючи маневр повороту, водій, ймовірно не дотримався безпечної дистанції під час руху та зіткнувся із задньою частиною автомобіля Audi 100, під керуванням 42-річного місцевого жителя.



У результаті автопригоди пасажир автомобіля Audi 100, 42-річний житель Ковельського району, отримав тілесні ушкодження. Постраждалий не госпіталізовувався.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на перехресті вулиць Тараса Боровця та 1-го Травня зіткнулись Chevrolet Aveo та Audi 100.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області За кермом автомобіля Chevrolet Aveo перебував 28-річний житель Ковеля. Виконуючи маневр повороту, водій, ймовірно не дотримався безпечної дистанції під час руху та зіткнувся із задньою частиною автомобіля Audi 100, під керуванням 42-річного місцевого жителя.У результаті автопригоди пасажир автомобіля Audi 100, 42-річний житель Ковельського району, отримав тілесні ушкодження. Постраждалий не госпіталізовувався.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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