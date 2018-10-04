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На Волині зіткнулись два легковики: постраждав пасажир

На Волині зіткнулись два легковики: постраждав пасажир
У Ковелі на перехресті вулиць Тараса Боровця та 1-го Травня зіткнулись Chevrolet Aveo та Audi 100.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля Chevrolet Aveo перебував 28-річний житель Ковеля. Виконуючи маневр повороту, водій, ймовірно не дотримався безпечної дистанції під час руху та зіткнувся із задньою частиною автомобіля Audi 100, під керуванням 42-річного місцевого жителя.

У результаті автопригоди пасажир автомобіля Audi 100, 42-річний житель Ковельського району, отримав тілесні ушкодження. Постраждалий не госпіталізовувався.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, Волинь, аварія, Ковель
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