Чоловік обікрав молодіжний центр на Волині
Сьогодні, 12:06
У Горохові чоловік обікрав молодіжний центр.
Поліцейські з’ясували, що 33-річний мешканець Рівненщини на початку червня із приміщення молодіжного центру викрав 100 доларів США. Окрім того, співробітники кримінальної поліції встановили, що зловмисник викрав із того ж закладу ноутбук, - пише ГУНП у Волинській області.
Слідчі Горохівського відділу поліції відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1, ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі до п’яти років.
Триває слідство.
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Поліцейські з’ясували, що 33-річний мешканець Рівненщини на початку червня із приміщення молодіжного центру викрав 100 доларів США. Окрім того, співробітники кримінальної поліції встановили, що зловмисник викрав із того ж закладу ноутбук, - пише ГУНП у Волинській області.
Слідчі Горохівського відділу поліції відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1, ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі до п’яти років.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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