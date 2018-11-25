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Чоловік обікрав молодіжний центр на Волині

Чоловік обікрав молодіжний центр на Волині
У Горохові чоловік обікрав молодіжний центр.

Поліцейські з’ясували, що 33-річний мешканець Рівненщини на початку червня із приміщення молодіжного центру викрав 100 доларів США. Окрім того, співробітники кримінальної поліції встановили, що зловмисник викрав із того ж закладу ноутбук, - пише ГУНП у Волинській області.

Слідчі Горохівського відділу поліції відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1, ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі до п’яти років.

Триває слідство.




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Теги: крадіжка, молодіжний центр, Горохів
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