Волинські прикордонники зловили контрабандистів, які через річку намагалися переправити цигарки. ФОТО





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Учора, 30 липня, за інформацією оперативних підрозділів Північного регіонального управління, охоронці кордону Луцького загону в межах відповідальності відділу прикордонної служби «Римачі», викрили контрабандистів, які намагалися переправити до Польщі через річку Західний Буг 12 ящиків цигарок.



Тютюнові вироби та гумовий човен кинутий правопорушниками, прикордонники виявили за 5 метрів від лінії державного кордону.



Наразі човен та 6 тисяч безакцизних пачок різних марок цигарок, приблизна сума оцінки складає більше 156 тисяч гривень, передали за встановленим порядком представникам фіскальної служби.



Проводяться заходи зі встановленню осіб причетних до протиправної діяльності.





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