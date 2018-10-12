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Волинські прикордонники зловили контрабандистів, які через річку намагалися переправити цигарки. ФОТО

Волинські прикордонники зловили контрабандистів, які через річку намагалися переправити цигарки. ФОТО
Волинські прикордонники зловили контрабандистів, які хотіли переправити цигарки до Польщі через річку Західний Буг.

Про це повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.

Учора, 30 липня, за інформацією оперативних підрозділів Північного регіонального управління, охоронці кордону Луцького загону в межах відповідальності відділу прикордонної служби «Римачі», викрили контрабандистів, які намагалися переправити до Польщі через річку Західний Буг 12 ящиків цигарок.

Тютюнові вироби та гумовий човен кинутий правопорушниками, прикордонники виявили за 5 метрів від лінії державного кордону.

Наразі човен та 6 тисяч безакцизних пачок різних марок цигарок, приблизна сума оцінки складає більше 156 тисяч гривень, передали за встановленим порядком представникам фіскальної служби.

Проводяться заходи зі встановленню осіб причетних до протиправної діяльності.

Волинські прикордонники зловили контрабандистів, які через річку намагалися переправити цигарки. ФОТО
Волинські прикордонники зловили контрабандистів, які через річку намагалися переправити цигарки. ФОТО
Волинські прикордонники зловили контрабандистів, які через річку намагалися переправити цигарки. ФОТО

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Теги: Волинь, прикордонники, кондрабандні цигарки
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