(Не)відомі волиняни: український актор і режисер народився у Ковелі

Володимир Талашко. Сьогодні він відомий український актор, режисер, народний артист України та член Національної Спілки кінематографістів України. Батько працював машиністом потяга, мати — на фабриці.



Відомо, що предки по батьковій лінії Володимира Талашка походили із села Грабове (сучасний Старовижівський район Волинської області). Актор не забуває малу батьківщину і час від часу навідується в рідні краї, - пишуть



Коли Володимир був дитиною, родина переїхала із Ковеля на Донбас, де батько Дмитро Талашко влаштувався на одній із шахт шахтарем.



Свій перший виступ на сцені Володимир згадує на Донбасі, коли він ще був дитиною, то одного разу декламував вірші перед шахтарями. Це і був дебют майбутнього актора.



Вищу освіту Володимир Талашко здобував у столичному виші, а саме, Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, який закінчив у 1972 році. Проте варто сказати, що спершу він все ж навчався в гірничому технікумі, адже батьки відразу були проти акторської кар’єри. Проте кардинальний поворот у житті відбувся на одному з конкурсів самодіяльності на Донбасі, де Володимира помітив режисер Донецького музично-драматичного театру і забрав талановитого хлопця у свій театр. Вже після цього був вступ до столичного вишу.



Своїм акторським талантом Володимир Талашко завдячує Костянтину Степанкову, актору, педагогу і керівнику майстерні Київського інституту ім. І. Карпенка-Карого та Миколі Мащенку, українському кінорежисеру, сценаристу, письменнику, професору.



Впродовж із 1963 по 1965 волинянин Талашко був актором Донецького драматичного театру ім. Артема. Із 1979 р. він стає актором Київської кіностудії ім. О. П. Довженка.



Як викладач Володимир Талашко реалізував себе у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.



Володимира Талашка глядачі знають по таких кінострічках, як «Коли людина посміхнулась», «У бій ідуть лише старі», «Як гартувалась сталь», «Капітан Немо», «Таємниці святого Юра», «Роксолана» та багато інших. Чого тільки вартий той факт, що Володимир Талашко зіграв 70 ролей у театрі та кіно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 березня 1946 року у місті Ковелі на Волині народився. Сьогодні він відомий український актор, режисер, народний артист України та член Національної Спілки кінематографістів України. Батько працював машиністом потяга, мати — на фабриці.Відомо, що предки по батьковій лінії Володимира Талашка походили із села Грабове (сучасний Старовижівський район Волинської області). Актор не забуває малу батьківщину і час від часу навідується в рідні краї, - пишуть Хроніки Любарта. Коли Володимир був дитиною, родина переїхала із Ковеля на Донбас, де батько Дмитро Талашко влаштувався на одній із шахт шахтарем.Свій перший виступ на сцені Володимир згадує на Донбасі, коли він ще був дитиною, то одного разу декламував вірші перед шахтарями. Це і був дебют майбутнього актора.Вищу освіту Володимир Талашко здобував у столичному виші, а саме, Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, який закінчив у 1972 році. Проте варто сказати, що спершу він все ж навчався в гірничому технікумі, адже батьки відразу були проти акторської кар’єри. Проте кардинальний поворот у житті відбувся на одному з конкурсів самодіяльності на Донбасі, де Володимира помітив режисер Донецького музично-драматичного театру і забрав талановитого хлопця у свій театр. Вже після цього був вступ до столичного вишу.Своїм акторським талантом Володимир Талашко завдячує Костянтину Степанкову, актору, педагогу і керівнику майстерні Київського інституту ім. І. Карпенка-Карого та Миколі Мащенку, українському кінорежисеру, сценаристу, письменнику, професору.Впродовж із 1963 по 1965 волинянин Талашко був актором Донецького драматичного театру ім. Артема. Із 1979 р. він стає актором Київської кіностудії ім. О. П. Довженка.Як викладач Володимир Талашко реалізував себе у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.Володимира Талашка глядачі знають по таких кінострічках, як «Коли людина посміхнулась», «У бій ідуть лише старі», «Як гартувалась сталь», «Капітан Немо», «Таємниці святого Юра», «Роксолана» та багато інших. Чого тільки вартий той факт, що Володимир Талашко зіграв 70 ролей у театрі та кіно.

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