На Волині на «гарячому» піймали двох жінок-паліїв

Валентину Ш., що запалила сміття на присадибній ділянці та жительку села Полонка Валентину Н., яка палила суху рослинність на городі поблизу житлового будинку та господарських споруд.



Це виявили працівники Луцького міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Волинській області 30 липня під час профілактичного рейду, проведеного спільно з представником Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації та державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Волинській. Із профілактичним рейдом також завітали до сіл Оздів, Лаврів, Баківці та Промінь, – повідомляють на



За результатами рейдових перевірок на порушниць склали адміністративні протоколи за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Крім того, працівники ДСНС провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян щодо заборони спалювання сухої трави та рослинних залишків, а також поінформували їх про відповідальність перед законом за такі порушення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гірка Полонка виявили місцеву жительку., що запалила сміття на присадибній ділянці та жительку села Полонка., яка палила суху рослинність на городі поблизу житлового будинку та господарських споруд.Це виявили працівники Луцького міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Волинській області 30 липня під час профілактичного рейду, проведеного спільно з представником Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації та державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Волинській. Із профілактичним рейдом також завітали до сіл Оздів, Лаврів, Баківці та Промінь, – повідомляють на сайті Управління ДСНС України у Волинській області.За результатами рейдових перевірок на порушниць склали адміністративні протоколи за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Крім того, працівники ДСНС провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян щодо заборони спалювання сухої трави та рослинних залишків, а також поінформували їх про відповідальність перед законом за такі порушення.

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