вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині на «гарячому» піймали двох жінок-паліїв

На Волині на «гарячому» піймали двох жінок-паліїв
У селі Гірка Полонка виявили місцеву жительку Валентину Ш., що запалила сміття на присадибній ділянці та жительку села Полонка Валентину Н., яка палила суху рослинність на городі поблизу житлового будинку та господарських споруд.

Це виявили працівники Луцького міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Волинській області 30 липня під час профілактичного рейду, проведеного спільно з представником Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації та державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Волинській. Із профілактичним рейдом також завітали до сіл Оздів, Лаврів, Баківці та Промінь, – повідомляють на сайті Управління ДСНС України у Волинській області.

За результатами рейдових перевірок на порушниць склали адміністративні протоколи за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, працівники ДСНС провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян щодо заборони спалювання сухої трави та рослинних залишків, а також поінформували їх про відповідальність перед законом за такі порушення.

На Волині на «гарячому» піймали двох жінок-паліїв


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДСНС України, Волинь, палії трави, порушення, рейд, перевірка, вогонь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька планують збудувати завод з переробки ягід та фруктів
Сьогодні, 12:53
На Волині на «гарячому» піймали двох жінок-паліїв
Сьогодні, 12:45
На Львівщині чоловіка вкусила змія: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 12:35
Волинські прикордонники зловили контрабандистів, які через річку намагалися переправити цигарки. ФОТО
Сьогодні, 12:25
Чоловік обікрав молодіжний центр на Волині
Сьогодні, 12:06
Схожі новини
На Волині патруль на гарячому викрив рибних браконьєрів. ФОТО На Волині патруль на гарячому викрив рибних браконьєрів. ФОТО
30 липень, 11:41
У 2019 році рибні браконьєри на Волині завдали шкоди на 70 тисяч гривень У 2019 році рибні браконьєри на Волині завдали шкоди на 70 тисяч гривень
26 липень, 15:15
Повідомили про порушення, які зафіксували під час виборів на Волині Повідомили про порушення, які зафіксували під час виборів на Волині
23 липень, 07:27
На Волині чоловік з біометричним паспортом не міг отримати бюлетень На Волині чоловік з біометричним паспортом не міг отримати бюлетень
21 липень, 19:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька планують збудувати завод з переробки ягід та фруктів
Сьогодні, 12:53
 0
На Волині на «гарячому» піймали двох жінок-паліїв
Сьогодні, 12:45
 0
На Львівщині чоловіка вкусила змія: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 12:35
 0
Волинські прикордонники зловили контрабандистів, які через річку намагалися переправити цигарки. ФОТО
Сьогодні, 12:25
 0
Чоловік обікрав молодіжний центр на Волині
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿