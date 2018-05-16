вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині чоловіка вкусила змія: постраждалий – у лікарні

На Львівщині чоловіка вкусила змія: постраждалий – у лікарні
У Львівській області чоловіка під час прогулянки вкусила змія. Постраждалий перебуває у лікарні.

Про це повідомляє УНН із посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Так, 30 липня о 13:45 до Сколівської центральної райлікарні у стані середнього ступеня тяжкості потрапив 39-річний мешканець смт Славське.

За даними департаменту, його під час прогулянки вкусила змія в ліву гомілку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Львівщина, укус змії, лікарня, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька планують збудувати завод з переробки ягід та фруктів
Сьогодні, 12:53
На Волині на «гарячому» піймали двох жінок-паліїв
Сьогодні, 12:45
На Львівщині чоловіка вкусила змія: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 12:35
Волинські прикордонники зловили контрабандистів, які через річку намагалися переправити цигарки. ФОТО
Сьогодні, 12:25
Чоловік обікрав молодіжний центр на Волині
Сьогодні, 12:06
Схожі новини
Чоловіка, якого у Луцьку шукали три дні, виявили у лікарні Чоловіка, якого у Луцьку шукали три дні, виявили у лікарні
28 липень, 19:50
У волинянина – важка форма енцефаліту: просять допомогти з лікуванням У волинянина – важка форма енцефаліту: просять допомогти з лікуванням
06 травень, 15:36
Волинянин, який рятувався з палаючого будинку, помер у лікарні Волинянин, який рятувався з палаючого будинку, помер у лікарні
09 лютий, 02:19
Чоловіка, який підпалив себе у центрі Луцька, оперуватимуть Чоловіка, який підпалив себе у центрі Луцька, оперуватимуть
16 травень, 2018, 11:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька планують збудувати завод з переробки ягід та фруктів
Сьогодні, 12:53
 0
На Волині на «гарячому» піймали двох жінок-паліїв
Сьогодні, 12:45
 0
На Львівщині чоловіка вкусила змія: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 12:35
 0
Волинські прикордонники зловили контрабандистів, які через річку намагалися переправити цигарки. ФОТО
Сьогодні, 12:25
 0
Чоловік обікрав молодіжний центр на Волині
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿