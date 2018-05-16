На Львівщині чоловіка вкусила змія: постраждалий – у лікарні





Про це повідомляє



Так, 30 липня о 13:45 до Сколівської центральної райлікарні у стані середнього ступеня тяжкості потрапив 39-річний мешканець смт Славське.



За даними департаменту, його під час прогулянки вкусила змія в ліву гомілку.

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