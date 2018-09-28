Волинянина за домашнє насильство заарештували на 8 діб

На Волині чоловік відсидить 8 діб під арештом за домашнє насильство.Так, за апеляційною скаргою прокуратури Волинський апеляційний суд 26 липня 2019 року скасував постанову Камінь-Каширського районного суду від 28 грудня 2018 року, якою незаконно припинили виконання стосовно порушника, котрий вчинив насильство в сім'ї, адміністративного стягнення у виді 8 діб арешту - інформує прес-служба прокуратури області.Чоловік не відбув покарання через те, що змінив місце проживання, а суд першої інстанції, в порушення вимог чинного законодавства, припинив виконання стягнення через минання трьохмісячного строку звернення до виконання постанови суду про призначення цього покарання домашньому тирану, попри те, що зміна місця проживання не є підставою для припинення виконання адміністративного стягнення.Відтак, за апеляцією прокуратури суд апеляційної інстанції скасував незаконну постанову Камінь-Каширського районного суду й чоловікові, який вчиняв домашнє насильство, таки доведеться відбути покарання у виді арешту.