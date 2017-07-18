На Волині обговорили ремонтні роботи траси «Київ-Ковель-Ягодин»

Олександр Киричук проінспектував хід реконструкції дороги "Київ-Ковель-Ягодин".



Про це повідомили у



На трасі "Київ-Ковель-Ягодин" вже завершують основні види робіт з реконструкції ділянки, протяжністю 4,1 кілометри.



Як розповів заступника начальника управління Служби автомобільних доріг в області Ншан Антонян, розпочали ремонтувати цю дорогу у 2011 році, напередодні «Євро-2012». Тоді фактично збудували ліву і праву смуги на рівні середнього шару.



Тож, відкоригувавши проектну документацію, цьогоріч продовжили роботи. Нині вже майже завершенні основні види робіт, зокрема на лівій смузі уклали верхній шар та нанесли тимчасову розмітку. Лише після цього нанесуть постійну довговічну розмітку із холодного пластику.



Загалом кошторисна вартість робіт становить близько 80 мільйон гривень. На сьогодні вже використали 60 мільйонів гривень, або 75 % від загальної вартості об’єкту.



"Залишилося укласти 900 метрів на правій смузі. Також завершують роботи з облаштування бар’єрної огорожі, що розділятиме смуги. Опісля перекинуть рух на праву сторону, аби нанести постійну розмітку. Опісля, як затреться на правій стороні асфальтобетонна плівка, також нанесуть розмітку. Паралельно монтуються автобусні зупинки, облаштовують тротуари, з’їзди, підсипають узбіччя, тобто тривають декоративні роботи", - прокоментував Ншан Антонян.



Так, незабаром завершать реконструкцію цієї ділянки дороги у цьому році.



Однак, за словами заступника начальника управління Служби автомобільних доріг в області, нині коригують старі проекти на цю трасу ще на три ділянки, протяжність яких в середньому 3-4 км кожна. Дорожники області надіються на фінансування і в наступному році, щоб продовжувати реконструювати дорогу у напрямку Ковеля.



До слова, фінансування цих робіт йде за програмою, задекларованою Урядом, відповідно до якої упродовж 5-ти років мають реконструювати повністю усю дорогу міжнародного значення від Ягодина до Ковеля. Передбачали на це 1 мільярд 200 мільйонів гривень. 2019 рік став першим етапом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Т.в.о. голови ОДАпроінспектував хід реконструкції дороги "Київ-Ковель-Ягодин".Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації. На трасі "Київ-Ковель-Ягодин" вже завершують основні види робіт з реконструкції ділянки, протяжністю 4,1 кілометри.Як розповів заступника начальника управління Служби автомобільних доріг в області, розпочали ремонтувати цю дорогу у 2011 році, напередодні «Євро-2012». Тоді фактично збудували ліву і праву смуги на рівні середнього шару.Тож, відкоригувавши проектну документацію, цьогоріч продовжили роботи. Нині вже майже завершенні основні види робіт, зокрема на лівій смузі уклали верхній шар та нанесли тимчасову розмітку. Лише після цього нанесуть постійну довговічну розмітку із холодного пластику.Загалом кошторисна вартість робіт становить близько 80 мільйон гривень. На сьогодні вже використали 60 мільйонів гривень, або 75 % від загальної вартості об’єкту."Залишилося укласти 900 метрів на правій смузі. Також завершують роботи з облаштування бар’єрної огорожі, що розділятиме смуги. Опісля перекинуть рух на праву сторону, аби нанести постійну розмітку. Опісля, як затреться на правій стороні асфальтобетонна плівка, також нанесуть розмітку. Паралельно монтуються автобусні зупинки, облаштовують тротуари, з’їзди, підсипають узбіччя, тобто тривають декоративні роботи", - прокоментував Ншан Антонян.Так, незабаром завершать реконструкцію цієї ділянки дороги у цьому році.Однак, за словами заступника начальника управління Служби автомобільних доріг в області, нині коригують старі проекти на цю трасу ще на три ділянки, протяжність яких в середньому 3-4 км кожна. Дорожники області надіються на фінансування і в наступному році, щоб продовжувати реконструювати дорогу у напрямку Ковеля.До слова, фінансування цих робіт йде за програмою, задекларованою Урядом, відповідно до якої упродовж 5-ти років мають реконструювати повністю усю дорогу міжнародного значення від Ягодина до Ковеля. Передбачали на це 1 мільярд 200 мільйонів гривень. 2019 рік став першим етапом.

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