У волинському селі відзначили престольне свято. ФОТО





Про це пише Віта Кіпень у спільноті «Православна Ратнівщина» на Facebook, передає



На святкування, у неділю, 28 липня, прийшли парафіяни села із настоятелем місцевої церкви та гості району.



«Духовенство разом із вірянами підносили щирі молитви до Бога та небесного покровителя цього села за Матір-Церкву, за мир в Україні та християнську любов один до одного!» – зазначає Віта Кіпень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Язавні Ратнівського району відсвяткували храмове свято.Про це пише Віта Кіпень у спільноті «Православна Ратнівщина» на Facebook, передає Район.Ратне На святкування, у неділю, 28 липня, прийшли парафіяни села із настоятелем місцевої церкви та гості району.«Духовенство разом із вірянами підносили щирі молитви до Бога та небесного покровителя цього села за Матір-Церкву, за мир в Україні та християнську любов один до одного!» – зазначає Віта Кіпень.

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