У волинському селі відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 18:46
У селі Язавні Ратнівського району відсвяткували храмове свято.
Про це пише Віта Кіпень у спільноті «Православна Ратнівщина» на Facebook, передає Район.Ратне.
На святкування, у неділю, 28 липня, прийшли парафіяни села із настоятелем місцевої церкви та гості району.
«Духовенство разом із вірянами підносили щирі молитви до Бога та небесного покровителя цього села за Матір-Церкву, за мир в Україні та християнську любов один до одного!» – зазначає Віта Кіпень.
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Про це пише Віта Кіпень у спільноті «Православна Ратнівщина» на Facebook, передає Район.Ратне.
На святкування, у неділю, 28 липня, прийшли парафіяни села із настоятелем місцевої церкви та гості району.
«Духовенство разом із вірянами підносили щирі молитви до Бога та небесного покровителя цього села за Матір-Церкву, за мир в Україні та християнську любов один до одного!» – зазначає Віта Кіпень.
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