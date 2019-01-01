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У волинському селі відзначили престольне свято. ФОТО

У волинському селі відзначили престольне свято. ФОТО
У селі Язавні Ратнівського району відсвяткували храмове свято.

Про це пише Віта Кіпень у спільноті «Православна Ратнівщина» на Facebook, передає Район.Ратне.

На святкування, у неділю, 28 липня, прийшли парафіяни села із настоятелем місцевої церкви та гості району.

«Духовенство разом із вірянами підносили щирі молитви до Бога та небесного покровителя цього села за Матір-Церкву, за мир в Україні та християнську любов один до одного!» – зазначає Віта Кіпень.

У волинському селі відзначили престольне свято. ФОТО
У волинському селі відзначили престольне свято. ФОТО
У волинському селі відзначили престольне свято. ФОТО

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Теги: Волинь, храм
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