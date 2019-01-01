Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Сусваль, вул.: Лісова, Квітнева, Першотравнева 1,2,3
2. 09:00 - 17:00
Магазин
с. Хворостів, вул.: Лісова, Польова, Сільська, Тиха
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 ФОП Скарвінко Віра Юліанівна м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2.
ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00 Ківерцівське міське споживче товариство м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. ТП-286 РУ-0,4 II СШ
Монтаж обліку 13:30-17:00 Котельня ввід №2
Київстар вишка вул. Мазепи 8; 10; 12;
вул. Щусева 15; 15а; 17; 19; 19б
вул. Старова
вул. Козакова
вул. Вороніхіна (частково)
вул. Князів Острозьких (частково)
Луцький район
1. КТП-376 09:30-16:00 Релігійна громада Святого Великомученика Дмитрія, ФАП с. Гать вул. Дружби народів, 26-60, Пшенична, Дружби народів, 59-80.
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
С.Заболоття вул. 1-го Травня
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-328. 10:00-17:00 Оконська сільська рада (дит.садок), Управління з питань ЦЗ ОДА (контора), с. Оконськ
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-334. 10:00-17:00 ФО Оксенюк Н.К., Молитовний будинок. с. Будки
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-15
09:00 – 17:00
м.Нововолинськ:
вул.Сонячна 8-12, 9, Куліша 2-6
Сковороди 11, 22, Миру 11-27, 10-22
Б.Хмельницького 22, Зелена 53-63, 52-72, пров.Мирний 19,20
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
7 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
12 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
13 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Сусваль, вул.: Лісова, Квітнева, Першотравнева 1,2,3
2. 09:00 - 17:00
Магазин
с. Хворостів, вул.: Лісова, Польова, Сільська, Тиха
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 ФОП Скарвінко Віра Юліанівна м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2.
ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00 Ківерцівське міське споживче товариство м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. ТП-286 РУ-0,4 II СШ
Монтаж обліку 13:30-17:00 Котельня ввід №2
Київстар вишка вул. Мазепи 8; 10; 12;
вул. Щусева 15; 15а; 17; 19; 19б
вул. Старова
вул. Козакова
вул. Вороніхіна (частково)
вул. Князів Острозьких (частково)
Луцький район
1. КТП-376 09:30-16:00 Релігійна громада Святого Великомученика Дмитрія, ФАП с. Гать вул. Дружби народів, 26-60, Пшенична, Дружби народів, 59-80.
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
С.Заболоття вул. 1-го Травня
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-328. 10:00-17:00 Оконська сільська рада (дит.садок), Управління з питань ЦЗ ОДА (контора), с. Оконськ
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-334. 10:00-17:00 ФО Оксенюк Н.К., Молитовний будинок. с. Будки
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-15
09:00 – 17:00
м.Нововолинськ:
вул.Сонячна 8-12, 9, Куліша 2-6
Сковороди 11, 22, Миру 11-27, 10-22
Б.Хмельницького 22, Зелена 53-63, 52-72, пров.Мирний 19,20
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
7 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
12 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
13 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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