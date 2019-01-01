Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00с. Сусваль, вул.: Лісова, Квітнева, Першотравнева 1,2,32. 09:00 - 17:00Магазинс. Хворостів, вул.: Лісова, Польова, Сільська, ТихаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 ФОП Скарвінко Віра Юліанівна м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272.ПЛ-0,4кВ КТП-1269:00-18:00 Ківерцівське міське споживче товариство м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.БудівельниківВимкнень споживачів не запланованоІнформацію не надано1. ТП-286 РУ-0,4 II СШМонтаж обліку 13:30-17:00 Котельня ввід №2Київстар вишка вул. Мазепи 8; 10; 12;вул. Щусева 15; 15а; 17; 19; 19бвул. Старовавул. Козаковавул. Вороніхіна (частково)вул. Князів Острозьких (частково)1. КТП-376 09:30-16:00 Релігійна громада Святого Великомученика Дмитрія, ФАП с. Гать вул. Дружби народів, 26-60, Пшенична, Дружби народів, 59-80.1. 10:00-17:00С.Заболоття вул. 1-го ТравняВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-328. 10:00-17:00 Оконська сільська рада (дит.садок), Управління з питань ЦЗ ОДА (контора), с. Оконськ2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-334. 10:00-17:00 ФО Оксенюк Н.К., Молитовний будинок. с. Будки1 ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-1509:00 – 17:00м.Нововолинськ:вул.Сонячна 8-12, 9, Куліша 2-6Сковороди 11, 22, Миру 11-27, 10-22Б.Хмельницького 22, Зелена 53-63, 52-72, пров.Мирний 19,20Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски7 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру12 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.13 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано