Башкаленко пообіцяв залишити місце для ринку «Привіз»

Ексрегіоналпогодився віддати 400 «квадратів» на орендованій «Екопродом» землі під ринок «Привіз».Про це йшлося у середу, 31 липня, під час сесії міської ради.Заммеразауважив, що додатково проводили консультації, аби юридично призупинити рішення про знесення ринку. Башкаленко готовий лишити 400 квадратів під торгові ряди, на Центральному також готові виділити 200 «квадратів» для торгівлі. Управління земельних ресурсів шукає вільні ділянки для переміщення ринку «Привіз». Утім, під час перерви сесії Луцькради депутатські комісії так і не ухвалили рішення стосовно скасування договору оренди з «Екопрод».«Це називається, що ніхто нічого не вирішив. Давайте не обманювати ні себе, ні людей. Треба дати доручення для земельного управління підготувати проект рішення про скасування договору оренди для «Екопрод», – відзначив депутат. Натомість Петрочук каже, що подібне рішення у разі його прийняття скасують у суді.наголосив, що усні обіцянки Башкаленка нічого не вирішать і в майбутньому звідти можуть попросити підприємців та збудувати торговий центр.Начальник юридичного департаментукаже, що органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати рішення, які носять індивідуальний характер.Натомість депутатвідзначила, що найбільш резонансним питанням, яке нещодавно розглядав Конституційний Суд, було про проведення позачергових парламентських виборів. У своєму рішенні суд відзначив, що єдиним джерелом влади є народ.«Нас обирали для того, аби ми служили громаді», - переконана вона.