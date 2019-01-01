Башкаленко пообіцяв залишити місце для ринку «Привіз»
Сьогодні, 14:16
Ексрегіонал Олександр Башкаленко погодився віддати 400 «квадратів» на орендованій «Екопродом» землі під ринок «Привіз».
Про це йшлося у середу, 31 липня, під час сесії міської ради.
Заммера Костянтин Петрочук зауважив, що додатково проводили консультації, аби юридично призупинити рішення про знесення ринку. Башкаленко готовий лишити 400 квадратів під торгові ряди, на Центральному також готові виділити 200 «квадратів» для торгівлі. Управління земельних ресурсів шукає вільні ділянки для переміщення ринку «Привіз». Утім, під час перерви сесії Луцькради депутатські комісії так і не ухвалили рішення стосовно скасування договору оренди з «Екопрод».
«Це називається, що ніхто нічого не вирішив. Давайте не обманювати ні себе, ні людей. Треба дати доручення для земельного управління підготувати проект рішення про скасування договору оренди для «Екопрод», – відзначив депутат Павло Данильчук. Натомість Петрочук каже, що подібне рішення у разі його прийняття скасують у суді.
Микола Федік наголосив, що усні обіцянки Башкаленка нічого не вирішать і в майбутньому звідти можуть попросити підприємців та збудувати торговий центр.
Начальник юридичного департаменту Наталія Юрченко каже, що органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати рішення, які носять індивідуальний характер.
Натомість депутат Юлія Вусенко відзначила, що найбільш резонансним питанням, яке нещодавно розглядав Конституційний Суд, було про проведення позачергових парламентських виборів. У своєму рішенні суд відзначив, що єдиним джерелом влади є народ.
«Нас обирали для того, аби ми служили громаді», - переконана вона.
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Про це йшлося у середу, 31 липня, під час сесії міської ради.
Заммера Костянтин Петрочук зауважив, що додатково проводили консультації, аби юридично призупинити рішення про знесення ринку. Башкаленко готовий лишити 400 квадратів під торгові ряди, на Центральному також готові виділити 200 «квадратів» для торгівлі. Управління земельних ресурсів шукає вільні ділянки для переміщення ринку «Привіз». Утім, під час перерви сесії Луцькради депутатські комісії так і не ухвалили рішення стосовно скасування договору оренди з «Екопрод».
«Це називається, що ніхто нічого не вирішив. Давайте не обманювати ні себе, ні людей. Треба дати доручення для земельного управління підготувати проект рішення про скасування договору оренди для «Екопрод», – відзначив депутат Павло Данильчук. Натомість Петрочук каже, що подібне рішення у разі його прийняття скасують у суді.
Микола Федік наголосив, що усні обіцянки Башкаленка нічого не вирішать і в майбутньому звідти можуть попросити підприємців та збудувати торговий центр.
Начальник юридичного департаменту Наталія Юрченко каже, що органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати рішення, які носять індивідуальний характер.
Натомість депутат Юлія Вусенко відзначила, що найбільш резонансним питанням, яке нещодавно розглядав Конституційний Суд, було про проведення позачергових парламентських виборів. У своєму рішенні суд відзначив, що єдиним джерелом влади є народ.
«Нас обирали для того, аби ми служили громаді», - переконана вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Ніяких поступок вусатому ригу! Його час пройшов, ВСЕ! Народ проти - нехай вимітається! Договір з ним розірвати негайно, людям лишити робочі місця, а НАЗК і НАБУ мають розслідувати, за яку суму, занесену в міськраду, той долговір з'явився!
башкаленко завжди обіцяє та нічого не робить.Це брехун по життю.Він заради гривні та долара зробить все.
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