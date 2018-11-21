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У селі на Волині з автомобіля вкрали акумулятор

У селі на Волині з автомобіля вкрали акумулятор
У селі Федорівка Володимир-Волинського району обікрали автомобіль.

Про випадок повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.

Зазначають, що крадіжка сталась у ніч з 29 на 30 липня.

Як розповіли правоохоронці, ВАЗ 2105 стояв припаркованим на приватній території біля будинку.

Сума збитків становить 900 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь, автомобіль
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