У селі на Волині з автомобіля вкрали акумулятор
Сьогодні, 14:27
У селі Федорівка Володимир-Волинського району обікрали автомобіль.
Про випадок повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.
Зазначають, що крадіжка сталась у ніч з 29 на 30 липня.
Як розповіли правоохоронці, ВАЗ 2105 стояв припаркованим на приватній території біля будинку.
Сума збитків становить 900 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про випадок повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.
Зазначають, що крадіжка сталась у ніч з 29 на 30 липня.
Як розповіли правоохоронці, ВАЗ 2105 стояв припаркованим на приватній території біля будинку.
Сума збитків становить 900 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині з автомобіля вкрали акумулятор
Сьогодні, 14:27
Башкаленко пообіцяв залишити місце для ринку «Привіз»
Сьогодні, 14:16
На Волині обговорили ремонтні роботи траси «Київ-Ковель-Ягодин»
Сьогодні, 13:51
Волинянина за домашнє насильство заарештували на 8 діб
Сьогодні, 13:34