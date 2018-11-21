У селі на Волині з автомобіля вкрали акумулятор





Про випадок повідомили



Зазначають, що крадіжка сталась у ніч з 29 на 30 липня.



Як розповіли правоохоронці, ВАЗ 2105 стояв припаркованим на приватній території біля будинку.



Сума збитків становить 900 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Федорівка Володимир-Волинського району обікрали автомобіль.Про випадок повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.Зазначають, що крадіжка сталась у ніч з 29 на 30 липня.Як розповіли правоохоронці, ВАЗ 2105 стояв припаркованим на приватній території біля будинку.Сума збитків становить 900 гривень.

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