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Депутати відмовилися вирішувати долю ринку «Привіз» у Луцьку, продавці блокують мерію. ВІДЕО

Депутати відмовилися вирішувати долю ринку «Привіз» у Луцьку, продавці блокують мерію. ВІДЕО
Депутати Луцької міської ради відмовилися розглядати питання щодо скасування договору оренди землі «Екопроду» під ринком «Привіз».

Про це йшлося у середу, 31 липня, під час сесії міської ради.

Депутат Павло Данильчук попросив внести питання про скасування договору ТзОВ «Екопрод» на оренду землі на Привокзальній, 1. Однак «за» проголосували лише 13 обранців громади.

Після цього в.о. мера Григорій Пустовіт оголосив перерву у роботі сесії на 20 хвилин. Продавці ринку знову заблокували сесійну залу. На місце викликали поліцію.

У мерію приїхали працівники спецпідрозділу ТОР. Станом на 14:46 вони намагалися вмовити протестувальників випустити депутатів із сесійної зали.




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Теги: Привіз, Луцьк, Башкаленко, пікет, Луцькрада
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