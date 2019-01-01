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У неблагополучної волинської сім'ї забрали двох дітей

У неблагополучної волинської сім'ї забрали двох дітей
У одній із сільрад Старовижівського району із неблагополучної сім'ї терміново вилучили двох дітей.

Про це повідомляє відділ соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, – передає Район.Стара Вижівка.

Малолітніх дітей забрали у зв’язку з неналежним виконанням батьківських обов’язків.

Діти тимчасово перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації.

«За невиконання або неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей батьки можуть бути притягнені до різних видів юридичної відповідальності», – зазначають у відділі.

У неблагополучної волинської сім'ї забрали двох дітей
У неблагополучної волинської сім'ї забрали двох дітей
У неблагополучної волинської сім'ї забрали двох дітей
У неблагополучної волинської сім'ї забрали двох дітей

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Теги: дитина, Волинь
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