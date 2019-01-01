У неблагополучної волинської сім'ї забрали двох дітей





Про це повідомляє відділ соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, – передає



Малолітніх дітей забрали у зв’язку з неналежним виконанням батьківських обов’язків.



Діти тимчасово перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації.



«За невиконання або неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей батьки можуть бути притягнені до різних видів юридичної відповідальності», – зазначають у відділі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одній із сільрад Старовижівського району із неблагополучної сім'ї терміново вилучили двох дітей.Про це повідомляє відділ соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, – передає Район.Стара Вижівка Малолітніх дітей забрали у зв’язку з неналежним виконанням батьківських обов’язків.Діти тимчасово перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації.«За невиконання або неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей батьки можуть бути притягнені до різних видів юридичної відповідальності», – зазначають у відділі.

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