Заступник мера Луцька написав в поліцію заяву на базарників
Сьогодні, 15:05
Заступник мера Луцька Костянтин Петрочук написав заяву в поліцію щодо перешкоджання у пересуванні.
За його словами, у перерві оголосили сесію. Тож він хоче пройти на робоче місце у кабінет заступника мера. Утім, цього йому не дають зробити продавці «Привозу».
Нагадаємо, луцькі депутати відмовилися вирішувати долю ринку «Привіз». Продавці ринку блокують мерію та не пускають депутатів на перерву.
На місце події приїхав і начальник волинських патрульних Андрій Крутень.
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За його словами, у перерві оголосили сесію. Тож він хоче пройти на робоче місце у кабінет заступника мера. Утім, цього йому не дають зробити продавці «Привозу».
Нагадаємо, луцькі депутати відмовилися вирішувати долю ринку «Привіз». Продавці ринку блокують мерію та не пускають депутатів на перерву.
На місце події приїхав і начальник волинських патрульних Андрій Крутень.
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