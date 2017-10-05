На Волині злодії обікрали молитовний дім
Сьогодні, 15:22
У Горохівському районі злодії обікрали молитовний дім.
Про це пише Волинь нова.
Так, пошкодивши металопластикове вікно, злочинці вдерлися в приміщення кімнати для молитви однієї з релігійних громад райцентру.
Винесли ноутбук Asus і дві колонки для підсилення звуку.
Сумою збитків 12 000 гривень.
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Про це пише Волинь нова.
Так, пошкодивши металопластикове вікно, злочинці вдерлися в приміщення кімнати для молитви однієї з релігійних громад райцентру.
Винесли ноутбук Asus і дві колонки для підсилення звуку.
Сумою збитків 12 000 гривень.
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