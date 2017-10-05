На Волині злодії обікрали молитовний дім





Про це пише



Так, пошкодивши металопластикове вікно, злочинці вдерлися в приміщення кімнати для молитви однієї з релігійних громад райцентру.



Винесли ноутбук Asus і дві колонки для підсилення звуку.



Сумою збитків 12 000 гривень.



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