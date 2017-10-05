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На Волині злодії обікрали молитовний дім

На Волині злодії обікрали молитовний дім
У Горохівському районі злодії обікрали молитовний дім.

Про це пише Волинь нова.

Так, пошкодивши металопластикове вікно, злочинці вдерлися в приміщення кімнати для молитви однієї з релігійних громад райцентру.

Винесли ноутбук Asus і дві колонки для підсилення звуку.

Сумою збитків 12 000 гривень.

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Теги: злодії, молитовний дім, ноутбук, колонки
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