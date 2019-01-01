Київський патріархат ліквідований, – Міністерство культури України





Про це повідомляє



«Священний Синод Української православної церкви (Православної церкви України), як керівний орган цього релігійного об’єднання, на своєму засіданні 27 липня 2019 року (Журнал № 43) ухвалив рішення про припинення діяльності релігійної організації «Київська Патріархія Української православної церкви Київського патріархату» шляхом приєднання до релігійної організації «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)», про що було зроблено відповідний запис у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», — вказано у повідомленні відомства.



У зв’язку з цим Мінкультури зазначає, що релігійне об’єднання УПЦ КП припинило свою діяльність шляхом об’єднання і приєднання до ПЦУ.



«Всі функції статутних органів колишнього УПЦ КП перейшли до компетенції відповідних керівних органів ПЦУ, які отримали всі повноваження і юридичні підстави для прийняття відповідних рішень щодо майбутнього тих релігійних організацій, які перебували в складі колишнього релігійного об’єднання УПЦ КП», — роз’яснює міністерство.



При цьому Мінкультури попередило, що «будь-які спроби заблокувати процес державної реєстрації ряду релігійних організацій, що входили раніше в релігійне об’єднання з такою ж назвою і після Помісного об’єднавчого собору прийняли рішення увійти до складу ПЦУ, можуть бути інтерпретовані як спроби втрутитися в діяльність посадових осіб, що заборонено і тягне за собою відповідальність згідно із законом».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство культури України підтвердило, що УПЦ КП припинила існування шляхом приєднання до Київської митрополії Православної церкви України (ПЦУ).Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства культури України.«Священний Синод Української православної церкви (Православної церкви України), як керівний орган цього релігійного об’єднання, на своєму засіданні 27 липня 2019 року (Журнал № 43) ухвалив рішення про припинення діяльності релігійної організації «Київська Патріархія Української православної церкви Київського патріархату» шляхом приєднання до релігійної організації «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)», про що було зроблено відповідний запис у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», — вказано у повідомленні відомства.У зв’язку з цим Мінкультури зазначає, що релігійне об’єднання УПЦ КП припинило свою діяльність шляхом об’єднання і приєднання до ПЦУ.«Всі функції статутних органів колишнього УПЦ КП перейшли до компетенції відповідних керівних органів ПЦУ, які отримали всі повноваження і юридичні підстави для прийняття відповідних рішень щодо майбутнього тих релігійних організацій, які перебували в складі колишнього релігійного об’єднання УПЦ КП», — роз’яснює міністерство.При цьому Мінкультури попередило, що «будь-які спроби заблокувати процес державної реєстрації ряду релігійних організацій, що входили раніше в релігійне об’єднання з такою ж назвою і після Помісного об’єднавчого собору прийняли рішення увійти до складу ПЦУ, можуть бути інтерпретовані як спроби втрутитися в діяльність посадових осіб, що заборонено і тягне за собою відповідальність згідно із законом».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію