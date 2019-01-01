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Я в таких умовах працювати не можу, – Пустовіт про блокування роботи мерії. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

Я в таких умовах працювати не можу, – Пустовіт про блокування роботи мерії. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Виконувач повноважень мера Луцька Григорій Пустовіт вважає, що вирішити питання ринку «Привіз» можна лише через суд.

«Нехай продавці подають у суд, бо тільки він може вирішити ситуацію. Працювати в таких умовах я не можу», – відзначив він.

Оголошена на 20 хвилин перерва затягнулася майже на годину. Продавці «Привозу» продовжують блокувати сесійну залу.

Депутат Юлія Вусенко каже, що замовником видачі містобудівних умов «Екопроду» Башкаленків є управління капітального будівництва. Тож це рішення управління може відкликати.

Нагадаємо, торік ТзОВ «Екопрод», засновником якого є колишній «регіонал» Олександр Башкаленко та його дружина Людмила, віддали в оренду землю для обслуговування ринку «Привіз».

Тепер же ринок закривають. Обурені продавці та мешканці Привокзального району прийшли 31 липня під стіни мерії з вимогою припинити це свавілля.

Початок роботи сесії відтермінували аби комісія міської ради напрацювала необхідний проект рішення про розірвання договору оренди землі під «Привозом» із «Екопрод» та передання її для обслуговування КП «Луцькі ринки».

Утім, після перерви депутати не прийшли у сесійний зал. В.о. мера Григорій Пустовіт переніс початок сесії на 14:00. Щоправда, і після перерви досягти конструктиву не вдалося.

Станом на 15:50 сесія відновила роботу. У порядок денний внесли питання про функціонування ринку «Привіз» на Привокзальному майдані.


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Теги: Привіз, ринок, міська рада, Григорій Пустовіт
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Коментарі 1
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Ага, злякався! Додушуйте, люди, не зупиняйтесь! Ніякий суд вас не захистить, згадайте Майдан, разом і до кінця! Нелегітимного, необраного псевдомера - у відставку! Досить паплюжити наше місто під вказівки Палиці і ригів! Тільки перемога! Зупиніть вусатого рига!
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