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У волинському селі річка Прип'ять перетворилася на болото. ФОТО

У волинському селі річка Прип'ять перетворилася на болото. ФОТО
Під час робочої поїздки Старовижівщиною голова обласної ради Ірина Вахович та керівник бюджетної комісії Михайло Імберовський ознайомилися з проблемою обміління річки Прип'ять.

Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради.

В окремих місцях русло взагалі перетворилося в болото, або ж щільно поросле очеретом.

68-річна Галина з села Кримне розповіла, що в людських криницях майже немає води.

"Мені, щоб добратися до води потрібно спустити відро аж на 8 кадубів, а раніше було всього на три. Ми ніколи ще такого не бачили. Зі страхом чекаємо зими", - каже жінка.
У волинському селі річка Прип'ять перетворилася на болото. ФОТО

Вона переконана, що нинішня проблема пов'язана з тим, що вийшла з ладу одна із гідротехнічних споруд на Прип'яті, яка регулювала воду. Розповідає, що раніше вода в річці була "до моху".

Кримненський сільський голова Руслан Курижко повідомив, що шлюз знаходиться на балансі Державного агенства водних ресурсів України, яке повинно було би забезпечити ремонт цього об'єкта.
У волинському селі річка Прип'ять перетворилася на болото. ФОТО

Натомість голова обласної Ірина Вахович вважає, що до пошуку причин обміління волинських водойм потрібно підходити комплексно, залучивши експертів, науковців, відповідальних державних функціонерів з різних галузей та профілів. Тому вона ініціювала створення робочої групи, завдання якої вияснити причини нинішньої ситуації та внести пропозиції щодо вирішення проблем обміління водойм, аби не допустити до екологічної катастрофи.
У волинському селі річка Прип'ять перетворилася на болото. ФОТО

Ідею підтримує голова бюджетної комісії Михайло Імберовський. Він вважає, що проблеми волинських водойм повинні бути в полі зору не лише голови обласної ради, а й виконавчої гілки влади області. Депутати хочуть знати чітку інформацію щодо ситуації з гідроспорудами та стан їх утримання.

Також на часі питання про влив окремих суб'єктів господарської діяльності на водний баланс в області, про ймовірні ризики від експлуатації Хотиславського родовища на території Білорусії та інші фактори, які могли стати причиною нинішніх проблем з водою.

У волинському селі річка Прип'ять перетворилася на болото. ФОТО
У волинському селі річка Прип'ять перетворилася на болото. ФОТО
У волинському селі річка Прип'ять перетворилася на болото. ФОТО

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Теги: річка Прип'ять, обміліло, болото, екологічна проблема
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