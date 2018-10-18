У волинському селі річка Прип'ять перетворилася на болото. ФОТО

Ірина Вахович та керівник бюджетної комісії Михайло Імберовський ознайомилися з проблемою обміління річки Прип'ять.



Про це йдеться на сайті



В окремих місцях русло взагалі перетворилося в болото, або ж щільно поросле очеретом.



68-річна Галина з села Кримне розповіла, що в людських криницях майже немає води.



"Мені, щоб добратися до води потрібно спустити відро аж на 8 кадубів, а раніше було всього на три. Ми ніколи ще такого не бачили. Зі страхом чекаємо зими", - каже жінка.



Вона переконана, що нинішня проблема пов'язана з тим, що вийшла з ладу одна із гідротехнічних споруд на Прип'яті, яка регулювала воду. Розповідає, що раніше вода в річці була "до моху".



Кримненський сільський голова Руслан Курижко повідомив, що шлюз знаходиться на балансі Державного агенства водних ресурсів України, яке повинно було би забезпечити ремонт цього об'єкта.



Натомість голова обласної Ірина Вахович вважає, що до пошуку причин обміління волинських водойм потрібно підходити комплексно, залучивши експертів, науковців, відповідальних державних функціонерів з різних галузей та профілів. Тому вона ініціювала створення робочої групи, завдання якої вияснити причини нинішньої ситуації та внести пропозиції щодо вирішення проблем обміління водойм, аби не допустити до екологічної катастрофи.



Ідею підтримує голова бюджетної комісії Михайло Імберовський. Він вважає, що проблеми волинських водойм повинні бути в полі зору не лише голови обласної ради, а й виконавчої гілки влади області. Депутати хочуть знати чітку інформацію щодо ситуації з гідроспорудами та стан їх утримання.



Також на часі питання про влив окремих суб'єктів господарської діяльності на водний баланс в області, про ймовірні ризики від експлуатації Хотиславського родовища на території Білорусії та інші фактори, які могли стати причиною нинішніх проблем з водою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час робочої поїздки Старовижівщиною голова обласної радита керівник бюджетної комісіїознайомилися з проблемою обміління річки Прип'ять.Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради В окремих місцях русло взагалі перетворилося в болото, або ж щільно поросле очеретом.68-річназ села Кримне розповіла, що в людських криницях майже немає води."Мені, щоб добратися до води потрібно спустити відро аж на 8 кадубів, а раніше було всього на три. Ми ніколи ще такого не бачили. Зі страхом чекаємо зими", - каже жінка.Вона переконана, що нинішня проблема пов'язана з тим, що вийшла з ладу одна із гідротехнічних споруд на Прип'яті, яка регулювала воду. Розповідає, що раніше вода в річці була "до моху".Кримненський сільський головаповідомив, що шлюз знаходиться на балансі Державного агенства водних ресурсів України, яке повинно було би забезпечити ремонт цього об'єкта.Натомість голова обласної Ірина Вахович вважає, що до пошуку причин обміління волинських водойм потрібно підходити комплексно, залучивши експертів, науковців, відповідальних державних функціонерів з різних галузей та профілів. Тому вона ініціювала створення робочої групи, завдання якої вияснити причини нинішньої ситуації та внести пропозиції щодо вирішення проблем обміління водойм, аби не допустити до екологічної катастрофи.Ідею підтримує голова бюджетної комісії Михайло Імберовський. Він вважає, що проблеми волинських водойм повинні бути в полі зору не лише голови обласної ради, а й виконавчої гілки влади області. Депутати хочуть знати чітку інформацію щодо ситуації з гідроспорудами та стан їх утримання.Також на часі питання про влив окремих суб'єктів господарської діяльності на водний баланс в області, про ймовірні ризики від експлуатації Хотиславського родовища на території Білорусії та інші фактори, які могли стати причиною нинішніх проблем з водою.

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