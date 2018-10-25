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Суд над бійцями 51-ої бригади: проти 6 захисників закрили кримінал

Суд над бійцями 51-ої бригади: проти 6 захисників закрили кримінал
Ще шестеро бійців колишньої 51-ої бригади, які проходять по так званій "запорізькій справі", попросили закрити проти них кримінальну справу за термінами давності.

Про це інформує «ВолиньUA».

Оскільки, свідок прокуратури у зал судових засідань не з’явився, то суддя розглянув клопотання колишніх бійців. Так, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і закриття кримінального провадження за термінами давності, подали шестеро бійців: Наумук, Антонюк, Самець, Лівак, Петриненко та Холод.

Ні військовий прокурор у справі, ні адвокати, ні самі хлопці не заперечили проти цих клопотань. Лише Володимир Дідух підкреслив, що клопотання писати не буде. До речі, із шести присутніх у Володимир-Волинському суді таке клопотання теж не написав колишній військовий Онопріяка.

Суддя Олександр Лященко усі клопотання задовольнив.

Таким чином за більш як 5 років судових засідань по цій справі із 22 підсудних залишилось лише 5.

Нагадаємо, що хлопців судять за те, що вийшли з оточення. Бійці 51 бригади в липні 2014 року, після 10 днів оточення, 10 днів обстрілів із «Градів» та мінометів, коли була розбита вся техніка, не дочекавшись прийняття рішень командування, самі виходили з оточення, потрапили в полон та були вивезені на територію Росії. Нині їх судять за відмову від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групи осіб.

Наступне судове засідання відбудеться 3 жовтня 2019 року об 11 годині.

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Теги: суд, бійці
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