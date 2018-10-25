Суд над бійцями 51-ої бригади: проти 6 захисників закрили кримінал
Сьогодні, 15:48
Ще шестеро бійців колишньої 51-ої бригади, які проходять по так званій "запорізькій справі", попросили закрити проти них кримінальну справу за термінами давності.
Про це інформує «ВолиньUA».
Оскільки, свідок прокуратури у зал судових засідань не з’явився, то суддя розглянув клопотання колишніх бійців. Так, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і закриття кримінального провадження за термінами давності, подали шестеро бійців: Наумук, Антонюк, Самець, Лівак, Петриненко та Холод.
Ні військовий прокурор у справі, ні адвокати, ні самі хлопці не заперечили проти цих клопотань. Лише Володимир Дідух підкреслив, що клопотання писати не буде. До речі, із шести присутніх у Володимир-Волинському суді таке клопотання теж не написав колишній військовий Онопріяка.
Суддя Олександр Лященко усі клопотання задовольнив.
Таким чином за більш як 5 років судових засідань по цій справі із 22 підсудних залишилось лише 5.
Нагадаємо, що хлопців судять за те, що вийшли з оточення. Бійці 51 бригади в липні 2014 року, після 10 днів оточення, 10 днів обстрілів із «Градів» та мінометів, коли була розбита вся техніка, не дочекавшись прийняття рішень командування, самі виходили з оточення, потрапили в полон та були вивезені на територію Росії. Нині їх судять за відмову від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групи осіб.
Наступне судове засідання відбудеться 3 жовтня 2019 року об 11 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує «ВолиньUA».
Оскільки, свідок прокуратури у зал судових засідань не з’явився, то суддя розглянув клопотання колишніх бійців. Так, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і закриття кримінального провадження за термінами давності, подали шестеро бійців: Наумук, Антонюк, Самець, Лівак, Петриненко та Холод.
Ні військовий прокурор у справі, ні адвокати, ні самі хлопці не заперечили проти цих клопотань. Лише Володимир Дідух підкреслив, що клопотання писати не буде. До речі, із шести присутніх у Володимир-Волинському суді таке клопотання теж не написав колишній військовий Онопріяка.
Суддя Олександр Лященко усі клопотання задовольнив.
Таким чином за більш як 5 років судових засідань по цій справі із 22 підсудних залишилось лише 5.
Нагадаємо, що хлопців судять за те, що вийшли з оточення. Бійці 51 бригади в липні 2014 року, після 10 днів оточення, 10 днів обстрілів із «Градів» та мінометів, коли була розбита вся техніка, не дочекавшись прийняття рішень командування, самі виходили з оточення, потрапили в полон та були вивезені на територію Росії. Нині їх судять за відмову від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групи осіб.
Наступне судове засідання відбудеться 3 жовтня 2019 року об 11 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинському селі річка Прип'ять перетворилася на болото. ФОТО
Сьогодні, 16:02
Суд над бійцями 51-ої бригади: проти 6 захисників закрили кримінал
Сьогодні, 15:48
Я в таких умовах працювати не можу, – Пустовіт про блокування роботи мерії. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:39