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У луцькому розважальному центрі пенсіонери дивилися фільм «Король Лев»

У луцькому розважальному центрі пенсіонери дивилися фільм «Король Лев»
У Луцьку у розважальному центрі "Промінь" пенсіонерам показали фільм "Король Лев" режисера Джона Фавро та сценариста Джеффа Натансона.

Захід організували сьогодні, 31 липня, в рамках проекту "Доступний кінотеатр для пенсіонерів" Громадянського Руху "СВІДОМІ", засновником якого є бізнесмен та депутат Луцькради Андрій Покровський, - пише Район.Луцьк.

Координатор проекту Євген Мікоян зазначив, що це сімейний фільм, який є кіноверсією культової класики 1994 року, випущений студією Діснея.

"Історія хоч і показана з погляду звірів, але це історія про сім’ю, про боротьбу за неї, за щось близьке", – додав Євген.

Окрім цього, координатор проекту зауважив, що свою роботу з вересня відновить й "Доступний театр для пенсіонерів".

Директор РЦ "Промінь" Дмитро Грелюк додав, що доступний кінотеатр є традиційною ініціативою, до якої долучився й розважальний центр.

"Намагаємося підібрати максимально якісний та цікавий контент, який наразі є на ринку. Пенсіонери залюбки приходять й дивляться кінострічки, завжди залишаються задоволеними. Окрім цього проекту, ми разом зі "СВІДОМИМИ" проводимо "Школу свідомого громадянина", на який запрошуємо потужних всеукраїнських спікерів, аби вони поділилися досвідом та своїми факапами. Це дає можливість молоді навчатися й рухатися вперед. Впевнений, що це їх ще більше мотивує", – каже директор РЦ "Промінь".

Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер розповів, що їхня команда не зупиняється на досягнутому та продовжує розвивати проектну діяльність, не дивлячись ні на що.

"Доступний кінотеатр" – це чудова можливість безкоштовно відвідати пенсіонерам кіно. І ми запрошуємо лучан приєднуватися до всіх наших проектів.

"Пенсіонери приходять з радістю. Їм, як і нам, дуже приємно зустрічатися в рамках проекту. Але справа в тому, що не всі знають про "Доступний кінотеатр", тому, коли до нас долучаються інші пенсіонери, часто чуємо: "Шкода, що ми не знали раніше", – зазначив Шкітер.
У луцькому розважальному центрі пенсіонери дивилися фільм «Король Лев»
У луцькому розважальному центрі пенсіонери дивилися фільм «Король Лев»
У луцькому розважальному центрі пенсіонери дивилися фільм «Король Лев»
У луцькому розважальному центрі пенсіонери дивилися фільм «Король Лев»
У луцькому розважальному центрі пенсіонери дивилися фільм «Король Лев»
У луцькому розважальному центрі пенсіонери дивилися фільм «Король Лев»
У луцькому розважальному центрі пенсіонери дивилися фільм «Король Лев»
У луцькому розважальному центрі пенсіонери дивилися фільм «Король Лев»
У луцькому розважальному центрі пенсіонери дивилися фільм «Король Лев»


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Теги: луцькі пенсіонери, безплатно, програма
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