Луцькі депутати віддали «Привіз» Башкаленку
Сьогодні, 16:32
Депутатська більшість у Луцькій міській раді не захотіла вирішити питання ринку «Привіз», стосовно якого у мерії впродовж дня тривають баталії.
Про це йшлося у середу, 31 липня, під час сесії міської ради.
Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан розповів, що управління виступало замовником розроблення детального плану території, де розміщений ринок «Привіз».
«Ми написали листи нашим керівникам, що через такі ситуації в мерії надалі ми не будемо виступати замовниками, бо в нас немає спеціалістів-архітекторів, лише будівельники», – констатував посадовець.
Заммера Костянтин Петрочук повідомив, що УКБ не може скасувати рішення, лише внести зміни, але після цього ситуація не вирішиться. Депутат Павло Данильчук запропонував підготувати проект рішення про внесення змін до рішення, де давали в оренду «Екопроду» землю на 10 років, замінивши на «до 1 серпня». Таким чином від завтра зможуть припинити оренду.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зауважив, що якщо зацікавлена особа подає заяву про розроблення плану території, тоді починається процес. Щодо цього питання може звернутися й мерія. Він каже, що ДАБІ може вирішити проблему, але лише за умови, якщо є порушення.
«Ми самі на себе виходить ініційовуємо перевірку таким чином», – обурився Петрочук. Обранець громади Микола Федік нагадав, що до цієї ситуації довело голосування депутатів і продавців виганяють уже сьогодні. Тож необхідно ухвалити рішення, щоби люди не опинилися на вулиці.
«Ми принаймні матимемо якийсь час, коли рішення будуть оскаржувати в суді, щоби думати і обдумувати варіанти. Можливо, і він (ред. – Башкаленко) буде шукати компроміси. Не можна спочатку обвести тих навколо пальця, і тих навколо пальця», – каже Федік.
В.о. мера Григорій Пустовіт у свою чергу сказав, що мерія не винна, що у Башкаленка змінилися плани на земельну ділянку і це мають особисто вирішувати продавці «Привозу». Юлія Вусенко нагадала, що колись мерія вже достроково скасовувала договір оренди облспоживспілці і передала землю на ринку КП «Луцькі ринки». Вона запропонувала створити робочу групу, розірвати договір оренди і вирішувати, як розв'язати ситуацію.
Пропозицію щодо забезпечення функціонування роботи «Привозу» обранці громади не підтримали. Скасувати рішення виконкому про затвердження детального плану території в межах Грушевського, Привокзального майдану та Привокзальної і внести зміни щодо термінів договори оренди землі з 10 років до завтра депутати також не захотіли.
Пустовіт назвав сьогоднішні події в раді «експромтом та імпровізацією».
У роботі сесії оголосили перерву на невизначений термін.
Продавці ринку знову блокують сесійну залу.
На 15:00 1 серпня працівників ринку запросили у мерію задля пошуків варіантів вирішення проблеми.
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Про це йшлося у середу, 31 липня, під час сесії міської ради.
Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан розповів, що управління виступало замовником розроблення детального плану території, де розміщений ринок «Привіз».
«Ми написали листи нашим керівникам, що через такі ситуації в мерії надалі ми не будемо виступати замовниками, бо в нас немає спеціалістів-архітекторів, лише будівельники», – констатував посадовець.
Заммера Костянтин Петрочук повідомив, що УКБ не може скасувати рішення, лише внести зміни, але після цього ситуація не вирішиться. Депутат Павло Данильчук запропонував підготувати проект рішення про внесення змін до рішення, де давали в оренду «Екопроду» землю на 10 років, замінивши на «до 1 серпня». Таким чином від завтра зможуть припинити оренду.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зауважив, що якщо зацікавлена особа подає заяву про розроблення плану території, тоді починається процес. Щодо цього питання може звернутися й мерія. Він каже, що ДАБІ може вирішити проблему, але лише за умови, якщо є порушення.
«Ми самі на себе виходить ініційовуємо перевірку таким чином», – обурився Петрочук. Обранець громади Микола Федік нагадав, що до цієї ситуації довело голосування депутатів і продавців виганяють уже сьогодні. Тож необхідно ухвалити рішення, щоби люди не опинилися на вулиці.
«Ми принаймні матимемо якийсь час, коли рішення будуть оскаржувати в суді, щоби думати і обдумувати варіанти. Можливо, і він (ред. – Башкаленко) буде шукати компроміси. Не можна спочатку обвести тих навколо пальця, і тих навколо пальця», – каже Федік.
В.о. мера Григорій Пустовіт у свою чергу сказав, що мерія не винна, що у Башкаленка змінилися плани на земельну ділянку і це мають особисто вирішувати продавці «Привозу». Юлія Вусенко нагадала, що колись мерія вже достроково скасовувала договір оренди облспоживспілці і передала землю на ринку КП «Луцькі ринки». Вона запропонувала створити робочу групу, розірвати договір оренди і вирішувати, як розв'язати ситуацію.
Пропозицію щодо забезпечення функціонування роботи «Привозу» обранці громади не підтримали. Скасувати рішення виконкому про затвердження детального плану території в межах Грушевського, Привокзального майдану та Привокзальної і внести зміни щодо термінів договори оренди землі з 10 років до завтра депутати також не захотіли.
Пустовіт назвав сьогоднішні події в раді «експромтом та імпровізацією».
У роботі сесії оголосили перерву на невизначений термін.
Продавці ринку знову блокують сесійну залу.
На 15:00 1 серпня працівників ринку запросили у мерію задля пошуків варіантів вирішення проблеми.
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Ви щиро ненавидите Порошенка і голосували за кота в мішку Коломойського.
Бачили очі, що купували.
Їжте хоч подавіться.