Луцькі депутати віддали «Привіз» Башкаленку

Депутатська більшість у Луцькій міській раді не захотіла вирішити питання ринку «Привіз», стосовно якого у мерії впродовж дня тривають баталії.Про це йшлося у середу, 31 липня, під час сесії міської ради.Начальник управління капітального будівництварозповів, що управління виступало замовником розроблення детального плану території, де розміщений ринок «Привіз».«Ми написали листи нашим керівникам, що через такі ситуації в мерії надалі ми не будемо виступати замовниками, бо в нас немає спеціалістів-архітекторів, лише будівельники», – констатував посадовець.Заммераповідомив, що УКБ не може скасувати рішення, лише внести зміни, але після цього ситуація не вирішиться. Депутатзапропонував підготувати проект рішення про внесення змін до рішення, де давали в оренду «Екопроду» землю на 10 років, замінивши на «до 1 серпня». Таким чином від завтра зможуть припинити оренду.Начальник управління містобудування та архітектуризауважив, що якщо зацікавлена особа подає заяву про розроблення плану території, тоді починається процес. Щодо цього питання може звернутися й мерія. Він каже, що ДАБІ може вирішити проблему, але лише за умови, якщо є порушення.«Ми самі на себе виходить ініційовуємо перевірку таким чином», – обурився Петрочук. Обранець громадинагадав, що до цієї ситуації довело голосування депутатів і продавців виганяють уже сьогодні. Тож необхідно ухвалити рішення, щоби люди не опинилися на вулиці.«Ми принаймні матимемо якийсь час, коли рішення будуть оскаржувати в суді, щоби думати і обдумувати варіанти. Можливо, і він (ред. – Башкаленко) буде шукати компроміси. Не можна спочатку обвести тих навколо пальця, і тих навколо пальця», – каже Федік.В.о. мерау свою чергу сказав, що мерія не винна, що узмінилися плани на земельну ділянку і це мають особисто вирішувати продавці «Привозу».нагадала, що колись мерія вже достроково скасовувала договір оренди облспоживспілці і передала землю на ринку КП «Луцькі ринки». Вона запропонувала створити робочу групу, розірвати договір оренди і вирішувати, як розв'язати ситуацію.Пропозицію щодо забезпечення функціонування роботи «Привозу» обранці громади не підтримали. Скасувати рішення виконкому про затвердження детального плану території в межах Грушевського, Привокзального майдану та Привокзальної і внести зміни щодо термінів договори оренди землі з 10 років до завтра депутати також не захотіли.Пустовіт назвав сьогоднішні події в раді «експромтом та імпровізацією».У роботі сесії оголосили перерву на невизначений термін.Продавці ринку знову блокують сесійну залу.На 15:00 1 серпня працівників ринку запросили у мерію задля пошуків варіантів вирішення проблеми.