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На ток-шоу «Протилежний Погляд» шукатимуть порятунок для Світязю. АНОНС

На ток-шоу «Протилежний Погляд» шукатимуть порятунок для Світязю. АНОНС
Чому катастрофічно міліє озеро Світязь? Куди дівається вода та чи існує загроза втрати унікального природнього заповідника? Що буде з блакитною перлиною Волині та чи можливо врятувати найглибше та найбільше прісноводне озеро України?

Про висновки екологів та шляхи вирішення проблеми дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 1 серпня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі.

Гості програми: голова Волинської обласної ради - Вахович Ірина; начальник Волинського управління обласних водних ресурсів - Ростислав Кравчук; директор Шацького національного природного парку - Марія Христецька; директор КП "Волиньприродоресурс" - Веніамін Туз.


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Теги: Протилежний Погляд, ток-шоу, Світязь
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Коментарі 1
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а чому алексіїва не запросили він все ж знає?
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