На ток-шоу «Протилежний Погляд» шукатимуть порятунок для Світязю. АНОНС





Про висновки екологів та шляхи вирішення проблеми дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 1 серпня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі.



Гості програми: голова Волинської обласної ради - Вахович Ірина; начальник Волинського управління обласних водних ресурсів - Ростислав Кравчук; директор Шацького національного природного парку - Марія Христецька; директор КП "Волиньприродоресурс" - Веніамін Туз.





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