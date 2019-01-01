У пожежі на Волині постраждав 14-річний хлопець
Сьогодні, 17:22
У селі Грудки Камінь-Каширського району горіла господарська будівля. Внаслідок пожежі постраждала 14-річна дитина.
Інцидент трапився 31 липня о 03:32, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
"Внаслідок пожежі отримав опіки Данило Т., 2005 р.н.", - йдеться у повідомлені.
Причину пожежі встановлюють.
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Інцидент трапився 31 липня о 03:32, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
"Внаслідок пожежі отримав опіки Данило Т., 2005 р.н.", - йдеться у повідомлені.
Причину пожежі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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