У пожежі на Волині постраждав 14-річний хлопець





Інцидент трапився 31 липня о 03:32, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



"Внаслідок пожежі отримав опіки Данило Т., 2005 р.н.", - йдеться у повідомлені.



Причину пожежі встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Грудки Камінь-Каширського району горіла господарська будівля. Внаслідок пожежі постраждала 14-річна дитина.Інцидент трапився 31 липня о 03:32, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області."Внаслідок пожежі отримав опіки Данило Т., 2005 р.н.", - йдеться у повідомлені.Причину пожежі встановлюють.

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