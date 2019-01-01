вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У пожежі на Волині постраждав 14-річний хлопець

У пожежі на Волині постраждав 14-річний хлопець
У селі Грудки Камінь-Каширського району горіла господарська будівля. Внаслідок пожежі постраждала 14-річна дитина.

Інцидент трапився 31 липня о 03:32, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

"Внаслідок пожежі отримав опіки Данило Т., 2005 р.н.", - йдеться у повідомлені.

Причину пожежі встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині через розряд блискавки загорілася будівля
Сьогодні, 17:31
У пожежі на Волині постраждав 14-річний хлопець
Сьогодні, 17:22
У Луцьку військові винищувачі піднялися у небо. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
Майстер з Волині будує мініатюрні кораблі у пляшках. ВІДЕО
Сьогодні, 16:38
Луцькі депутати віддали «Привіз» Башкаленку
Сьогодні, 16:32
Схожі новини
На Волині 5-річний хлопчик обгорів під час пожежі: розповіли деталі інциденту. ВІДЕО На Волині 5-річний хлопчик обгорів під час пожежі: розповіли деталі інциденту. ВІДЕО
30 липень, 09:35
Розповіли про стан 5-річного хлопчика з Волині, який обгорів під час пожежі Розповіли про стан 5-річного хлопчика з Волині, який обгорів під час пожежі
29 липень, 14:27
На Волині діти підпалили казарму колишнього танкового полку. ФОТО На Волині діти підпалили казарму колишнього танкового полку. ФОТО
26 липень, 22:59
На Волині рятувальники загасили вантажівку та житловий будинок. ФОТО На Волині рятувальники загасили вантажівку та житловий будинок. ФОТО
26 липень, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині через розряд блискавки загорілася будівля
Сьогодні, 17:31
 0
У пожежі на Волині постраждав 14-річний хлопець
Сьогодні, 17:22
 0
У Луцьку військові винищувачі піднялися у небо. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
 0
Майстер з Волині будує мініатюрні кораблі у пляшках. ВІДЕО
Сьогодні, 16:38
 0
У луцькому розважальному центрі пенсіонери дивилися фільм «Король Лев»
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8
﻿