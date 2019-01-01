У селі на Волині через розряд блискавки загорілася будівля
Сьогодні, 17:31
У селі Раків-Ліс Камінь-Каширського району через розряд блискавки загорілася господарська будівся. Трапилося це 30 липня о 17:10.
Про інцидент повідомили на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області у Facebook.
Пожежу ліквідували о 17:58 рятувальники 8 ДПРЧ міста Каменя-Каширського.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У пожежі на Волині постраждав 14-річний хлопець.
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Про інцидент повідомили на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області у Facebook.
Пожежу ліквідували о 17:58 рятувальники 8 ДПРЧ міста Каменя-Каширського.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У пожежі на Волині постраждав 14-річний хлопець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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