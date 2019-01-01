У селі на Волині через розряд блискавки загорілася будівля





Про інцидент повідомили на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області у Facebook.



Пожежу ліквідували о 17:58 рятувальники 8 ДПРЧ міста Каменя-Каширського.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Раків-Ліс Камінь-Каширського району через розряд блискавки загорілася господарська будівся. Трапилося це 30 липня о 17:10.Про інцидент повідомили на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області у Facebook.Пожежу ліквідували о 17:58 рятувальники 8 ДПРЧ міста Каменя-Каширського.

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