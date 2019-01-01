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У селі на Волині через розряд блискавки загорілася будівля

У селі на Волині через розряд блискавки загорілася будівля
У селі Раків-Ліс Камінь-Каширського району через розряд блискавки загорілася господарська будівся. Трапилося це 30 липня о 17:10.

Про інцидент повідомили на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області у Facebook.

Пожежу ліквідували о 17:58 рятувальники 8 ДПРЧ міста Каменя-Каширського.

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Теги: Камінь-Каширський, поліція, блискавка, РВ УДСНС, пожежа
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