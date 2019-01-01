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У Зеленського вирішили долучитися до «Хвилини слави» ветеранів – Лапін про «новий формат» Дня Незалежності

У Зеленського вирішили долучитися до «Хвилини слави» ветеранів – Лапін про «новий формат» Дня Незалежності
Президент Володимир Зеленський і його команда дуже сильно люблять подобатися телеглядачам, тому у цій ситуації вони вирішили долучитися до "хвилини слави" ветеранів, які будуть іти у параді на День Незалежності.

Про це в коментарі "Прямому" заявив народний депутат VIII скликання Ігор Лапін.

"Адміністрація президента зрозуміла, що це штанга. Отака штанга публічна і медійна, яка не дає їм дивідендів. А ми знаємо, що президент Зеленський і його команда дуже сильно люблять подобатися телеглядачам. І в цій ситуації вони вирішили долучитися до "хвилини слави" ветеранів, які будуть іти", - сказав Лапін.

Він зазначив, що в команді Зеленського вирішили, щоб розбавити тему війни в Україні, щоб у параді приймали участь і вчителі, і медики, і ще хтось…

"Зрозумівши, що ветерани все одно вийдуть… Вони зрозуміли, що ця хода не закінчиться на Хрещатику, а треба чимось збити цю народну ініціативу, і вирішили її нібито очолити. Знаєте "як не можеш заборонити, то постарайся очолити". Таким чином, поводячи інформаційно пропагандистську політику в контексті "аля подобатися телеглядачам", вони вирішили нібито очолити цю ходу і розбавити її цивільними громадянами", - додав Лапін.

Зазначають, що 30 липня під час прес-конференції голова ОП Андрій Богдан розповів, що свято на День незалежності все ж відбудеться в іншому форматі - замість параду буде Хода Гідності.

У новому заході візьмуть участь всі, хто дав Україні впевненість у завтрашньому дні - учасники АТО (ООС), ветерани, підрозділи різних родів військ української армії, а також волонтери. Президент України Володимир Зеленський також відвідає офіційну частину заходу.


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Теги: Ігор Лапін, новий формат, День Незалежності
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Коментарі 1
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дезертир не може приймати парад, тому відмінили.
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