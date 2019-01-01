У Зеленського вирішили долучитися до «Хвилини слави» ветеранів – Лапін про «новий формат» Дня Незалежності





Про це в коментарі Ігор Лапін.



"Адміністрація президента зрозуміла, що це штанга. Отака штанга публічна і медійна, яка не дає їм дивідендів. А ми знаємо, що президент Зеленський і його команда дуже сильно люблять подобатися телеглядачам. І в цій ситуації вони вирішили долучитися до "хвилини слави" ветеранів, які будуть іти", - сказав Лапін.



Він зазначив, що в команді Зеленського вирішили, щоб розбавити тему війни в Україні, щоб у параді приймали участь і вчителі, і медики, і ще хтось…



"Зрозумівши, що ветерани все одно вийдуть… Вони зрозуміли, що ця хода не закінчиться на Хрещатику, а треба чимось збити цю народну ініціативу, і вирішили її нібито очолити. Знаєте "як не можеш заборонити, то постарайся очолити". Таким чином, поводячи інформаційно пропагандистську політику в контексті "аля подобатися телеглядачам", вони вирішили нібито очолити цю ходу і розбавити її цивільними громадянами", - додав Лапін.



Зазначають, що 30 липня під час прес-конференції голова ОП Андрій Богдан розповів, що свято на День незалежності все ж відбудеться в іншому форматі - замість параду буде Хода Гідності.



У новому заході візьмуть участь всі, хто дав Україні впевненість у завтрашньому дні - учасники АТО (ООС), ветерани, підрозділи різних родів військ української армії, а також волонтери. Президент України Володимир Зеленський також відвідає офіційну частину заходу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Володимир Зеленський і його команда дуже сильно люблять подобатися телеглядачам, тому у цій ситуації вони вирішили долучитися до "хвилини слави" ветеранів, які будуть іти у параді на День Незалежності.Про це в коментарі "Прямому" заявив народний депутат VIII скликання"Адміністрація президента зрозуміла, що це штанга. Отака штанга публічна і медійна, яка не дає їм дивідендів. А ми знаємо, що президент Зеленський і його команда дуже сильно люблять подобатися телеглядачам. І в цій ситуації вони вирішили долучитися до "хвилини слави" ветеранів, які будуть іти", - сказав Лапін.Він зазначив, що в команді Зеленського вирішили, щоб розбавити тему війни в Україні, щоб у параді приймали участь і вчителі, і медики, і ще хтось…"Зрозумівши, що ветерани все одно вийдуть… Вони зрозуміли, що ця хода не закінчиться на Хрещатику, а треба чимось збити цю народну ініціативу, і вирішили її нібито очолити. Знаєте "як не можеш заборонити, то постарайся очолити". Таким чином, поводячи інформаційно пропагандистську політику в контексті "аля подобатися телеглядачам", вони вирішили нібито очолити цю ходу і розбавити її цивільними громадянами", - додав Лапін.Зазначають, що 30 липня під час прес-конференції голова ОП Андрій Богдан розповів, що свято на День незалежності все ж відбудеться в іншому форматі - замість параду буде Хода Гідності.У новому заході візьмуть участь всі, хто дав Україні впевненість у завтрашньому дні - учасники АТО (ООС), ветерани, підрозділи різних родів військ української армії, а також волонтери. Президент України Володимир Зеленський також відвідає офіційну частину заходу.

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