У Мінську домовилися про розмінування мосту в Станиці Луганській
Сьогодні, 21:57
На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися з 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.
Про це з посиланням на речницю представника в Тристоронній контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарку Оліфер повідомляє Українська правда.
"Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Досягнуто домовленості щодо початку розмінування прилеглих до мосту територій від завтрашнього дня", - повідомила Оліфер.
Також вона зазначила, що до початку ремонту на мосту мають прибрати блокпост та символи квазіугруповань НЗФ ОРЛО і демонтувати фортифікаційні споруди в районі Станиці Луганської.
Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік сказав: "Від завтрашнього дня розпочнеться розмінування, що є природною передумовою проведення всіх ремонтних робіт. У зв'язку з цим можуть виникнути певні тимчасові обмеження при використанні цього пункту пропуску. Після цього будуть демонтовані фортифікаційні споруди, потім розпочнуться самі ремонтні роботи. Їх тривалість становитиме кілька місяців".
У ТКГ зійшлися на тому, що "режиму тиші" в цілому дотримуються. Крім того, зазначили, що від 21 липня, не було жертв серед мирних мешканців.
Водночас, попри домовленості, СММ ОБСЄ досі не може потрапити в ОРДЛО.
Гуманітарна підгрупа працює над подальшим звільненням осіб із полону.
"Активізовано роботу з пошуку зниклих безвісти: найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих", – зазначили представники ТКГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це з посиланням на речницю представника в Тристоронній контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарку Оліфер повідомляє Українська правда.
"Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Досягнуто домовленості щодо початку розмінування прилеглих до мосту територій від завтрашнього дня", - повідомила Оліфер.
Також вона зазначила, що до початку ремонту на мосту мають прибрати блокпост та символи квазіугруповань НЗФ ОРЛО і демонтувати фортифікаційні споруди в районі Станиці Луганської.
Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік сказав: "Від завтрашнього дня розпочнеться розмінування, що є природною передумовою проведення всіх ремонтних робіт. У зв'язку з цим можуть виникнути певні тимчасові обмеження при використанні цього пункту пропуску. Після цього будуть демонтовані фортифікаційні споруди, потім розпочнуться самі ремонтні роботи. Їх тривалість становитиме кілька місяців".
У ТКГ зійшлися на тому, що "режиму тиші" в цілому дотримуються. Крім того, зазначили, що від 21 липня, не було жертв серед мирних мешканців.
Водночас, попри домовленості, СММ ОБСЄ досі не може потрапити в ОРДЛО.
Гуманітарна підгрупа працює над подальшим звільненням осіб із полону.
"Активізовано роботу з пошуку зниклих безвісти: найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих", – зазначили представники ТКГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Мінську домовилися про розмінування мосту в Станиці Луганській
Сьогодні, 21:57
Волинський музей отримав експонати часів Київської Русі. ФОТО
Сьогодні, 21:23
На Волині знищили боєприпаси часів війни. ФОТО
Сьогодні, 20:49
Топ-20 найкрасивіших місць Карпат, які варто побачити
Сьогодні, 20:16