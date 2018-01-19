У Мінську домовилися про розмінування мосту в Станиці Луганській

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися з 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.Про це з посиланням на речницю представника в Тристоронній контактній групі, другого президента Україниповідомляє Українська правда."Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Досягнуто домовленості щодо початку розмінування прилеглих до мосту територій від завтрашнього дня", - повідомила Оліфер.Також вона зазначила, що до початку ремонту на мосту мають прибрати блокпост та символи квазіугруповань НЗФ ОРЛО і демонтувати фортифікаційні споруди в районі Станиці Луганської.Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік сказав: "Від завтрашнього дня розпочнеться розмінування, що є природною передумовою проведення всіх ремонтних робіт. У зв'язку з цим можуть виникнути певні тимчасові обмеження при використанні цього пункту пропуску. Після цього будуть демонтовані фортифікаційні споруди, потім розпочнуться самі ремонтні роботи. Їх тривалість становитиме кілька місяців".У ТКГ зійшлися на тому, що "режиму тиші" в цілому дотримуються. Крім того, зазначили, що від 21 липня, не було жертв серед мирних мешканців.Водночас, попри домовленості, СММ ОБСЄ досі не може потрапити в ОРДЛО.Гуманітарна підгрупа працює над подальшим звільненням осіб із полону."Активізовано роботу з пошуку зниклих безвісти: найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих", – зазначили представники ТКГ.