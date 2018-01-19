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У Мінську домовилися про розмінування мосту в Станиці Луганській

У Мінську домовилися про розмінування мосту в Станиці Луганській
На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися з 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.

Про це з посиланням на речницю представника в Тристоронній контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарку Оліфер повідомляє Українська правда.

"Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Досягнуто домовленості щодо початку розмінування прилеглих до мосту територій від завтрашнього дня", - повідомила Оліфер.

Також вона зазначила, що до початку ремонту на мосту мають прибрати блокпост та символи квазіугруповань НЗФ ОРЛО і демонтувати фортифікаційні споруди в районі Станиці Луганської.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік сказав: "Від завтрашнього дня розпочнеться розмінування, що є природною передумовою проведення всіх ремонтних робіт. У зв'язку з цим можуть виникнути певні тимчасові обмеження при використанні цього пункту пропуску. Після цього будуть демонтовані фортифікаційні споруди, потім розпочнуться самі ремонтні роботи. Їх тривалість становитиме кілька місяців".

У ТКГ зійшлися на тому, що "режиму тиші" в цілому дотримуються. Крім того, зазначили, що від 21 липня, не було жертв серед мирних мешканців.

Водночас, попри домовленості, СММ ОБСЄ досі не може потрапити в ОРДЛО.

Гуманітарна підгрупа працює над подальшим звільненням осіб із полону.

"Активізовано роботу з пошуку зниклих безвісти: найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих", – зазначили представники ТКГ.

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Теги: Мінськ
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