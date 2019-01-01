Спіймали водія, який зливав нечистоти під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 22:31
Небайдужі волиняни спіймали на гарячому водія, який зливав фекалії поблизу Луцька.
Водій КамАЗу зливав нечистоти у селі Липляни, - повідомляє Анатолій Дорошенко на сторінці спільноти "Сморід у Луцьку" у Facebook.
"Сьогодні очевидцями - небайдужими громадянами було зафіксовано на "гарячому" несанкціонований злив фекалій у рівчак вздовж дороги поблизу очисних споруд в Липлянах! Жодних документів та дозволів!!! В п'яти метрах від дороги загального користування, по якій їздять люди", - йдеться у дописі.
На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції.
Подивитися відео можна ТУТ.
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Водій КамАЗу зливав нечистоти у селі Липляни, - повідомляє Анатолій Дорошенко на сторінці спільноти "Сморід у Луцьку" у Facebook.
"Сьогодні очевидцями - небайдужими громадянами було зафіксовано на "гарячому" несанкціонований злив фекалій у рівчак вздовж дороги поблизу очисних споруд в Липлянах! Жодних документів та дозволів!!! В п'яти метрах від дороги загального користування, по якій їздять люди", - йдеться у дописі.
На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції.
Подивитися відео можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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