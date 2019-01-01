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Спіймали водія, який зливав нечистоти під Луцьком. ФОТО

Спіймали водія, який зливав нечистоти під Луцьком. ФОТО
Небайдужі волиняни спіймали на гарячому водія, який зливав фекалії поблизу Луцька.

Водій КамАЗу зливав нечистоти у селі Липляни, - повідомляє Анатолій Дорошенко на сторінці спільноти "Сморід у Луцьку" у Facebook.

"Сьогодні очевидцями - небайдужими громадянами було зафіксовано на "гарячому" несанкціонований злив фекалій у рівчак вздовж дороги поблизу очисних споруд в Липлянах! Жодних документів та дозволів!!! В п'яти метрах від дороги загального користування, по якій їздять люди", - йдеться у дописі.

На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції.


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Теги: Луцьк, сморід
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