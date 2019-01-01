Спіймали водія, який зливав нечистоти під Луцьком. ФОТО





Водій КамАЗу зливав нечистоти у селі Липляни, - повідомляє Анатолій Дорошенко на сторінці спільноти "Сморід у Луцьку" у Facebook.



"Сьогодні очевидцями - небайдужими громадянами було зафіксовано на "гарячому" несанкціонований злив фекалій у рівчак вздовж дороги поблизу очисних споруд в Липлянах! Жодних документів та дозволів!!! В п'яти метрах від дороги загального користування, по якій їздять люди", - йдеться у дописі.



На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції.





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