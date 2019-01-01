На утеплення волинської школи потрібно понад 9 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 02:21
У закладах освіти Ковельщини тривають ремонти. Школи і садочки готуються до нового навчального року.
Зокрема, проводиться термомодернізація школи №3, - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.
Міський голова Олег Кіндер на урочистостях під час останнього дзвоника пообіцяв, що 1 вересня усіх зустріне оновлений заклад.
Цьогоріч у школі замінили вікна фасаду, що виходить на вулицю Незалежності, та на двох бокових сторонах, де і проведуть утеплення стін мінватою та займуться їх оздобленням. Уже 4 мільйони гривень на ці потреби виділили з міського бюджету. Загалом кошторисна вартість - 9 млн 100 тис. грн.
Варто нагадати, що останнім часом у Ковелі акцент зробили саме на термомодернізації закладів освіти. Здійснили утеплення трьох дитсадків — №3, №5 та №14. Місто на це отримало державну субвенцію, а також спрямовувався і власний фінансовий ресурс.
На етапі завершення і заміна вікон на енергоощадні. Нещодавно у Ковель надійшло 1 млн 100 тис. грн з державного бюджету на соціально-економічний розвиток. Ці кошти використають на встановлення віконних конструкцій у ЗОШ - №1,№7, №10 та №12, СШ№3 (другий корпус), НВК №11.
У ДНЗ№ 6 ці роботи здійснюються за кошти міського бюджету. Виділено майже мільйон гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, проводиться термомодернізація школи №3, - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.
Міський голова Олег Кіндер на урочистостях під час останнього дзвоника пообіцяв, що 1 вересня усіх зустріне оновлений заклад.
Цьогоріч у школі замінили вікна фасаду, що виходить на вулицю Незалежності, та на двох бокових сторонах, де і проведуть утеплення стін мінватою та займуться їх оздобленням. Уже 4 мільйони гривень на ці потреби виділили з міського бюджету. Загалом кошторисна вартість - 9 млн 100 тис. грн.
Варто нагадати, що останнім часом у Ковелі акцент зробили саме на термомодернізації закладів освіти. Здійснили утеплення трьох дитсадків — №3, №5 та №14. Місто на це отримало державну субвенцію, а також спрямовувався і власний фінансовий ресурс.
На етапі завершення і заміна вікон на енергоощадні. Нещодавно у Ковель надійшло 1 млн 100 тис. грн з державного бюджету на соціально-економічний розвиток. Ці кошти використають на встановлення віконних конструкцій у ЗОШ - №1,№7, №10 та №12, СШ№3 (другий корпус), НВК №11.
У ДНЗ№ 6 ці роботи здійснюються за кошти міського бюджету. Виділено майже мільйон гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На утеплення волинської школи потрібно понад 9 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 02:21
На хрестинах та дні народженні отруїлося 10 гостей
Сьогодні, 01:34
У Чорнобильській зоні з'являться водні маршрути для туристів
Сьогодні, 00:27
1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Підприємство продає пам`ятник Леніну, щоб погасити борги
31 липень, 23:34