На утеплення волинської школи потрібно понад 9 мільйонів гривень. ФОТО

У закладах освіти Ковельщини тривають ремонти. Школи і садочки готуються до нового навчального року.Зокрема, проводиться термомодернізація школи №3, - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.Міський голована урочистостях під час останнього дзвоника пообіцяв, що 1 вересня усіх зустріне оновлений заклад.Цьогоріч у школі замінили вікна фасаду, що виходить на вулицю Незалежності, та на двох бокових сторонах, де і проведуть утеплення стін мінватою та займуться їх оздобленням. Уже 4 мільйони гривень на ці потреби виділили з міського бюджету. Загалом кошторисна вартість - 9 млн 100 тис. грн.Варто нагадати, що останнім часом у Ковелі акцент зробили саме на термомодернізації закладів освіти. Здійснили утеплення трьох дитсадків — №3, №5 та №14. Місто на це отримало державну субвенцію, а також спрямовувався і власний фінансовий ресурс.На етапі завершення і заміна вікон на енергоощадні. Нещодавно у Ковель надійшло 1 млн 100 тис. грн з державного бюджету на соціально-економічний розвиток. Ці кошти використають на встановлення віконних конструкцій у ЗОШ - №1,№7, №10 та №12, СШ№3 (другий корпус), НВК №11.У ДНЗ№ 6 ці роботи здійснюються за кошти міського бюджету. Виділено майже мільйон гривень.