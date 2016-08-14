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У Чорнобильській зоні з'являться водні маршртути для туристів

У Чорнобильській зоні з'являться водні маршртути для туристів
У Чорнобильській зоні відчуження з'являться водні туристичні маршрути.

Нові маршрути пролягатимуть по річках Прип'ять і Уж. Про це повідомила прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження, - пише "Газета ua".

"Розвиток нових форм відвідування зони відчуження були ініційовані туристичними операторами у зв'язку зі зростанням кількості відвідувачів за минулі п'ять років майже в 10 разів. Крім того, водні маршрути дають можливість побачити іншу сторону зони відчуження - її природу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, нові туристичні шляхи перевірили дозиметрами, вони є безпечними для відвідувачів.

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Теги: Україна, туризм, Чорнобильська зона
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