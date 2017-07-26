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На хрестинах та дні народженні отруїлося 10 гостей

На хрестинах та дні народженні отруїлося 10 гостей
На Львівщині з харчовим отруєнням госпіталізували 10 осіб.

Працівникам Львівського обласного лабораторного центру повідомили колеги з обласної інфекційної лікарні про те, що протягом 30 та 31 липня за медичною допомогою до медиків звернулися 11 людей, - інформують у Львівському ОЛЦ.

Госпіталізували 10 осіб, в тому числі 1 дитина та 1 особа перебуває на амбулаторному лікуванні.

Спільними симптомами є скарги на підвищення температури, загальну слабість, нудоту, блювоту, пронос. Стан усіх хворих середньої важкості.


Фахівці ДУ«Львівський ОЛЦ МОЗ України» з`ясували, що 27-28 липня, всі госпіталізовані святкували день народження та хрестини в ресторанно-готельному комплексі «Княжий двір» в селі Сокільники Пустомитівського району Львівської області.

Всі потерпілі вживали як домашні, так і страви ресторанного приготування.

Наразі фахівці перевіряють заклад.

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Теги: отруєння, Львівщина
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