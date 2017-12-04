Більше м`яса, соки та солодощі: в ЗСУ змінять систему харчування. ВІДЕО
Сьогодні, 04:07
Збройні сили України планують відмовитися від компаній-аутсорсерів для організації харчування військових і почнуть наймати кухарів.
Таке рішення схвалили в межах нової системи харчування, яку запустили в 2017 році, - повідомляє Канал24.
Раціон військових збільшився з 32 до 396 позицій, повідомило Головне управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ. Електронний каталог дозволяє самостійно формувати меню. Додані свіжі фрукти, овочі, кава, соки, кисломолочні продукти та кондитерські вироби. На 40% збільшена норма м'яса.
А ЗСУ ще й відмовляються від компаній-аутсорсерів і самостійно найматимуть кухарів.
В основу стандартів харчування ЗСУ ліг досвід миротворців, зокрема, армій країн НАТО. Так, відповідно до переліку продуктів, командир підрозділу за бажанням підлеглих може урізноманітнити раціон, виходячи з певної добової вартості харчування на одну людину і необхідної кількості калорій.
У 2019 році на нові стандарти харчування перейдуть ще 285 військових частин.
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Таке рішення схвалили в межах нової системи харчування, яку запустили в 2017 році, - повідомляє Канал24.
Раціон військових збільшився з 32 до 396 позицій, повідомило Головне управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ. Електронний каталог дозволяє самостійно формувати меню. Додані свіжі фрукти, овочі, кава, соки, кисломолочні продукти та кондитерські вироби. На 40% збільшена норма м'яса.
А ЗСУ ще й відмовляються від компаній-аутсорсерів і самостійно найматимуть кухарів.
В основу стандартів харчування ЗСУ ліг досвід миротворців, зокрема, армій країн НАТО. Так, відповідно до переліку продуктів, командир підрозділу за бажанням підлеглих може урізноманітнити раціон, виходячи з певної добової вартості харчування на одну людину і необхідної кількості калорій.
У 2019 році на нові стандарти харчування перейдуть ще 285 військових частин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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