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Українець в центрі Москви до смерті забив росіянина. ВІІДЕО 18+

Українець в центрі Москви до смерті забив росіянина. ВІІДЕО 18+
У Москві 32-річний уродженець України забив до смерті чоловіка.

Про це повідомляє "Обозреватель".

"Компанія випивала у дворах на Великій Садовій рано вранці. Почали з'ясовувати стосунки. У справу пішли кулаки. Коли один із "бійців" відключився, другого це не зупинило. Із сигаретою в зубах, посміхаючись і позуючи на камеру, він продовжив один за одним наносити опоненту удари ногою по голові. А потім схопив його за одяг і жбурнув об землю", — йдеться в повідомленні.

"Після жахливої розправи побитий 40-річний чоловік прожив ще тиждень. Він помер у лікарні. Перерахування його травм зайняло більше 10 рядків у звіті лікарів", — пише джерело.

Напередодні вбивцю затримали. Стверджується, що ним виявився 32-річний уродженець України, який підробляв різноробом у московській автомайстерні.

Увага, відео 18+

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Теги: смерть, Росія
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