Італія, Австрія, Швейцарія: з яких країн приїжджають туристи на Шацькі озера. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Візитівку Волині - Шацькі озера щороку відвідують багато туристів. Є серед них не тільки українці, а й іноземці.
Цьогопіч на Світязі побували багато туристів з Європи, – йдеться на сторінці Світязь-Active у Facebook.
«У нас часто бувають туристи з сусідніх країн Польші та Білорусі. А цього сезону були ще й з Швейцарії, Німеччини, Італії, Англії, Австрії і навіть зі США. Усі іноземці вражені красою нашої природи і чистою екологією», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цьогопіч на Світязі побували багато туристів з Європи, – йдеться на сторінці Світязь-Active у Facebook.
«У нас часто бувають туристи з сусідніх країн Польші та Білорусі. А цього сезону були ще й з Швейцарії, Німеччини, Італії, Англії, Австрії і навіть зі США. Усі іноземці вражені красою нашої природи і чистою екологією», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі медики розвіяли міфи про кока-колу без цукру
Сьогодні, 08:48
Користувався навігатором: на Волині тракторист в'їхав у стовп
Сьогодні, 08:32
Італія, Австрія, Швейцарія: з яких країн приїжджають туристи на Шацькі озера. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Facebook розробляє технологію читання думок
Сьогодні, 07:16
Українець в центрі Москви до смерті забив росіянина
Сьогодні, 06:15