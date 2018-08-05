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Італія, Австрія, Швейцарія: з яких країн приїжджають туристи на Шацькі озера. ФОТО

Італія, Австрія, Швейцарія: з яких країн приїжджають туристи на Шацькі озера. ФОТО
Візитівку Волині - Шацькі озера щороку відвідують багато туристів. Є серед них не тільки українці, а й іноземці.

Цьогопіч на Світязі побували багато туристів з Європи, – йдеться на сторінці Світязь-Active у Facebook.

«У нас часто бувають туристи з сусідніх країн Польші та Білорусі. А цього сезону були ще й з Швейцарії, Німеччини, Італії, Англії, Австрії і навіть зі США. Усі іноземці вражені красою нашої природи і чистою екологією», – йдеться у дописі.
Італія, Австрія, Швейцарія: з яких країн приїжджають туристи на Шацькі озера. ФОТО
Італія, Австрія, Швейцарія: з яких країн приїжджають туристи на Шацькі озера. ФОТО
Італія, Австрія, Швейцарія: з яких країн приїжджають туристи на Шацькі озера. ФОТО
Італія, Австрія, Швейцарія: з яких країн приїжджають туристи на Шацькі озера. ФОТО

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Теги: Волинь, Шацькі озера
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